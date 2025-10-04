OM : De Zerbi s’offre deux renforts majeurs à Marseille

L’OM et Roberto De Zerbi peuvent souffler. Alors que les blessures commençaient à gripper la dynamique phocéenne, l’Italien a annoncé deux retours de taille : Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré devraient réintégrer le groupe après la trêve internationale. Une bouffée d’air frais avant un mois d’octobre infernal.

OM : Deux retours attendus comme des recrues pour De Zerbi

Si certains entraîneurs redoutent la trêve internationale, De Zerbi lui, la savoure déjà. En conférence de presse, l’Italien n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de récupérer deux joueurs majeurs de son effectif. « J’espère les récupérer après la trêve (Traoré et Kondogbia). Déjà on verra s’ils seront prêts quand on reprendra les entraînements. Le mois d’octobre est un mois très important », a-t-il confié.

Lire aussi : OM : 35 M€, Roberto De Zerbi annonce du lourd à Marseille

Et pour cause : Le Havre, Lens, Angers, et surtout un déplacement à Auxerre « où l’an dernier ils nous ont fait saigner », rappelle-t-il avec lucidité. L’OM, qui avait misé sur un mercato XXL cet été, voit enfin les premiers dividendes de cette profondeur de banc. Kondogbia, pilier défensif et stabilisateur du milieu, combiné à la percussion de Traoré, offre à De Zerbi un cocktail explosif pour relancer la machine.

Un effectif prêt à enchaîner les batailles

Cette saison, l’OM ne joue plus seulement le championnat : la Ligue des champions vient alourdir le calendrier. Mais loin de s’en plaindre, De Zerbi en fait un mantra. « Tous les joueurs doivent être prêts à jouer ces matchs. Dès le matin du match, il faut qu’on soit prêts et heureux de jouer à ce rythme car on joue en Ligue des champions. »

À voir

PSG : Un nouveau buteur débarque au Paris SG !

Lire aussi : Metz-OM : De Zerbi récupère un renfort en défense !

Le message est clair : à Marseille, plus d’excuses, seulement des ambitions. Avec Kondogbia et Traoré en renforts, De Zerbi peut désormais aborder Metz et la suite du marathon avec un effectif presque au complet. Le Vélodrome n’attend qu’une chose : que la machine s’emballe.