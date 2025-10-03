Metz-OM : De Zerbi récupère un renfort en défense !

Roberto De Zerbi enregistre un renfort défensif à la veille du match Metz-OM. L’entraîneur marseillais pourra compter sur Leonardo Balerdi. Le défenseur central a participé à l’entraînement du jour.

OM : De Zerbi avec Leonardo Balerdi contre le FC Metz

L’Olympique de Marseille ne devra pas se louper avant la trêve internationale. Les Olympiens sont sur une dynamique de troisième victoires consécutives. Ils tenteront d’enchainer un quatrième succès ce samedi face au FC Metz, lanterne rouge de Ligue 1. Une victoire en Lorraine permettrait à l’OM de prendre provisoirement la tête du championnat.

Lire aussi : OM : De Zerbi surprend Marseille, son coup de génie dévoilé

À voir

Mercato ASSE : Gazidis est fautif, la lourde charge tombe

Roberto De Zerbi et ses hommes sont déterminés à accomplir cette mission. Et à la veille du match, le technicien italien enregistre une bonne nouvelle : son capitaine Leonardo Balerdi a repris l’entraînement collectif, selon les informations de RMC Sport. Le défenseur argentin avait manqué la séance de lundi dernier en raison d’une gêne musculaire.

Il était même resté sur le banc contre l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions. Mais Leonardo Balerdi semble totalement remis. Il a participé normalement à l’entraînement du jour, ce qui met un terme aux récentes inquiétudes concernant son état physique.

Deux joueurs de Marseille toujours absents

La présence de Leonardo Balerdi est un atout supplémentaire pour De Zerbi afin de composer sa défense. Sachant que l’entraîneur de l’OM doit faire face à la blessure de Facundo Medina. Ce dernier sera absent pendant deux mois. La défense marseillaise devrait sans doute être soumise à une rotation après l’intensité de la soirée européenne.

Lire aussi : OM : De Zerbi tente un pari inattendu pour remplacer Medina

À voir

Thierry Henry se paie la tête d’Hansi Flick après Barça-PSG

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne présentera donc pas à Metz avec un effectif au complet. L’infirmerie étant encore remplie. Deux milieux de terrain manquent toujours à l’appel. Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré étaient encore absents lors de la séance d’entraînement. Leur indisponibilité oblige De Zerbi à trouver des solutions alternatives pour le match de samedi contre les Messins.