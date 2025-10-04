ASSE : Bonne nouvelle pour Davitashvili avant Montpellier

Zuriko Davitashvili, à la veille d’un choc important pour l’ASSE contre Montpellier, peut se réjouir. Il a été rappelé en sélection géorgienne. Une récompense méritée pour l’ailier stéphanois, qui aborde ce rendez-vous avec un surplus de confiance.

ASSE : Davitashvili à nouveau chez les Guerriers de Géorgie

Zuriko Davitashvili signera son retour en équipe nationale de la Géorgie lors de la trêve internationale d’octobre. Le sélectionneur Willy Sagnol l’a convoqué pour affronter deux cadors européens : l’Espagne le 11 octobre, puis la Turquie le 14 octobre, dans le cadre des qualifications au Mondial 2026. Avec déjà 48 sélections et 7 buts, l’attaquant des Verts confirme son statut de cadre incontournable de sa sélection.

Cette convocation arrive à point nommé. Dans une équipe stéphanoise parfois en manque d’élan offensif, voir l’un de ses éléments mise en lumière à l’échelle internationale est un signal fort. De quoi nourrir l’espoir d’un impact immédiat en championnat.

Montpellier en ligne de mire : un déclic attendu

Avant de s’envoler pour défendre les couleurs de la Géorgie, Davitashvili aura un dernier devoir à accomplir : mener les Verts à la victoire face à Montpellier. Un adversaire coriace, rompu aux batailles physiques et rarement généreux en déplacement. L’ASSE aura besoin de caractère, et surtout d’inspiration dans les couloirs.

Cette dynamique positive pourrait servir de déclencheur pour tout un groupe. Dans un Chaudron qui ne demande qu’à s’embraser, l’ailier géorgien devra transformer sa fierté personnelle en moteur collectif. Et si la meilleure préparation à une trêve internationale… c’était un but décisif face aux Héraultais ?