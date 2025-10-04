PSG : Grosse surprise en vue face au LOSC

À la veille du choc entre le LOSC et le PSG, une surprise se prépare dans les rangs parisiens. Désiré Doué, absent depuis un mois, pourrait faire son retour plus tôt que prévu.

PSG : Doué, le retour inattendu face au LOSC ?

Blessé avec l’équipe de France il y a tout juste un mois, Désiré Doué semblait encore loin des terrains. Et pourtant, le scénario pourrait basculer ce dimanche. Selon Dominique Séverac, journaliste au Parisien, le jeune milieu offensif pourrait grappiller ses premières minutes depuis sa blessure sur la pelouse du LOSC, même si des doutes subsistent.

« Est-ce que le staff lui donnera quelques minutes à Lille ? Ce n’est pas dans les habitudes de Luis Enrique qui relance un joueur quand il y a zéro risque », rappelle-t-il néanmoins, soulignant la prudence de l’entraîneur espagnol. Cette approche mesurée pourrait repousser son retour après la trêve internationale, mais l’idée d’un caméo surprise n’est plus totalement exclue.

Joao Neves encore incertain, Kvaratskhelia forfait

Si Doué pourrait réapparaître, d’autres ne seront pas du voyage. « On sait que Kvara ne jouera pas à Lille ce dimanche et restera à Paris pendant la trêve internationale », précise Séverac. Un coup dur tant sa créativité aurait pesé face au bloc lillois. Le cas Joao Neves demeure lui aussi un mystère.

« Il a eu de mauvaises sensations à la fin de l’échauffement… Principe de précaution totale de la part de Luis Enrique », poursuit le journaliste. Le Portugais, tout juste remis d’une blessure aux ischios, pourrait être ménagé à son tour. Entre prudence médicale et opportunité tactique, Luis Enrique devra trancher.