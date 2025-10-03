FLASH INFO : Nouveau coup dur confirmé au PSG !

Encore une mauvaise nouvelle pour le PSG. Luis Enrique va devoir se passer d’un titulaire au milieu de terrain dans les jours ou semaines à venir. Explications.

PSG : Fabian Ruiz sort sur blessure

Déjà handicapé par un petit pépin physique ces derniers jours, Fabian Ruiz doit une nouvelle fois quitter le collectif du Paris Saint-Germain sur blessure. Alors qu’il venait de conclure une belle action menée par Nuno Mendes, le milieu de terrain espagnol s’est tout de suite tenu l’adducteur gauche, avant de demander le changement à la 70e, mercredi soir, lors de la victoire contre le FC Barcelone (2-1), à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

L’ancien joueur du Napoli a été remplacé par Gonçalo Ramos, qui a inscrit le but victorieux face à la bande à Lamine Yamal. Sorti blessé en Champions League, le milieu de terrain espagnol n’a pas été convoqué ce vendredi par son sélectionneur Luis de la Fuente pour le prochain rassemblement de la Roja. Le joueur de 29 ans est un élément clé du milieu parisien, apportant à la fois créativité et équilibre défensif.

« Les joueurs et les clubs s’énervent lorsqu’ils ne sont pas sélectionnés, même les journalistes. Fabian ne vient pas parce qu’il a un problème musculaire. Et comme nous prenons soin d’eux et que nous sommes très scrupuleux dans ces situations, Fabian ne vient pas. Il est blessé et ne peut pas venir », a déclaré en conférence de presse Luis de la Fuente.

Le milieu espagnol risque donc d’être absent ce week-end pour le choc face à Lille dans le cadre de la septième journée de la Ligue 1. Son état sera surveillé dans les prochains jours, et le club devrait effectuer des examens complémentaires pour évaluer la gravité de la blessure et la durée probable de l’indisponibilité de Fabian Ruiz.