PSG : Un nouveau buteur débarque au Paris SG !

Le PSG, privé de plusieurs cadres offensifs, voit émerger une nouvelle pépite dans son effectif : Quentin Ndjantou. À seulement 18 ans, l’attaquant formé au club s’impose progressivement dans la rotation de Luis Enrique.

PSG : Un secteur offensif décimé, une opportunité à saisir

Entre les blessures d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a dû revoir entièrement son animation offensive. Mercredi dernier, sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions, Luis Enrique a osé ce que peu d’entraîneurs de haut niveau tentent : aligner deux adolescents, Senny Mayulu (19 ans) et Ibrahim Mbaye (17 ans), avant de faire entrer un troisième, Quentin Ndjantou.

Lire aussi : FLASH INFO : Nouveau coup dur confirmé au PSG !

À voir

ASSE : Énorme pression sur Saint-Étienne avant Montpellier

Le public parisien a alors découvert un attaquant à l’audace rafraîchissante. Déjà aperçu contre Auxerre lors de la journée précédente, Ndjantou a confirmé son potentiel par sa mobilité et son tempérament. Un visage juvénile, mais une personnalité déjà affirmée.

Ndjantou, de la rotation à la titularisation au Paris SG ?

Le journaliste Dominique Séverac, toujours bien informé des coulisses parisiennes, l’affirme sans détour : le jeune attaquant fait désormais partie intégrante du groupe professionnel. « À moyen terme, l’idée reste de faire confiance aux attaquants connus comme Doué, Kvara, Barcola. À court terme, Quentin Ndjantou peut gratter du temps de jeu avec des entrées voire une titularisation », a-t-il déclaré lors d’un échange avec les lecteurs du Parisien.

Lire aussi : INFO Sélections : Après la France, le Portugal irrite le PSG

Et l’hypothèse d’une titularisation imminente n’est plus si folle. « Luis Enrique a lancé Mbaye à Barcelone. Désormais chaque jeune peut avoir sa chance sur n’importe quel match. Imaginer Ndjantou titulaire à Lille n’est pas farfelu », poursuit Séverac. Un signal fort envoyé à toute la formation parisienne : le mérite prime désormais sur le pedigree.

À voir

Stade Rennais : Le SRFC tranche pour l’avenir de Habib Beye !

Lire aussi : Mercato PSG : C’est confirmé ! Le meilleur du monde a signé

Le Parc des Princes attendait une nouvelle star, il pourrait bien découvrir un nouveau buteur maison. Quentin Ndjantou n’a peut-être pas encore marqué… mais il a déjà frappé les esprits.