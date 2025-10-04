Mercato OM : De Zerbi vend la mèche pour une recrue de 2026

C’est une annonce de Roberto De Zerbi, qui pourrait laisser croire que l’OM tient bien déjà sa première recrue de l’été 2026. Le technicien italien a semé le doute… avant de clarifier le futur d’Arthur Vermeeren à l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : De Zerbi, un futur tracé pour Vermeeren à Marseille ?

Arrivé cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Arthur Vermeeren est déjà au cœur des plans de l’OM. Interrogé vendredi, le joueur de 20 ans a reconnu l’incertitude entourant son avenir, tout en affirmant sa volonté de tout donner sur le terrain. « Les conditions de mon prêt ? Je ne sais pas trop non plus, j’ai parlé à mon avocat aussi. Le plus important, c’est que je vais tout donner sur le terrain à Marseille cette année », a déclaré le jeune milieu en conférence de presse.

Une manière de rappeler que, pour l’heure, sa priorité reste de briller pour l’équipe phocéenne. Si le joueur se montre prudent, Roberto De Zerbi, lui, ne cache pas sa vision. Selon l’entraîneur italien, Vermeeren représente à la fois le présent et l’avenir du club. « C’est le présent et aussi le futur du club. On travaille pour créer également le futur, pas seulement pour aujourd’hui et demain. Là en 2025 il est fort. Il a encore une très grande marge de progression », a confié De Zerbi.

Le coach a également souligné le potentiel de son jeune joueur : « Sur le terrain, qu’il réussisse à être plus patron de l’environnement qui l’entoure. S’il devient moins timide en dehors des terrains, il pourra augmenter son rendement sur le terrain. Comme joueur, il est très fort ». Avec ces déclarations, l’OM semble déjà préparer le terrain pour lever l’option d’achat de Vermeeren en 2026.