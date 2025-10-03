Mercato OM : De Zerbi signe le coup parfait au milieu !

Le départ brusque d’Adrien Rabiot aurait pu devenir un casse-tête pour l’OM. Mais Roberto De Zerbi a su réagir en misant sur un profil inattendu : Arthur Vermeeren.

Arthur Vermeeren à l’OM, un choix réussi pour De Zerbi

Roberto De Zerbi avait une priorité dans les ultimes heures du mercato : trouver le successeur d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français a quitté le navire OM dans des circonstances tendues. Laissant un vide dans l’entrejeu qu’il fallait vite combler. Plusieurs pistes ont été étudiées, dont celle menant à Dani Ceballos du Real Madrid.

Mais la direction de l’OM a finalement signé une recrue inattendue. Arthur Vermeeren a été prêté par le RB Leipzig en toute fin du mecato. Son arrivée est loin d’être un « panic buy ». Car l’international belge est une cible de longue pour l’OM. Son profil correspond aussi aux besoins du technicien italien.

C’est du moins la déclaration faite par Jean Butez, son ancien coéquipier au Royal Antwerp. « L’effervescence de l’OM ne colle pas à sa personnalité », mais ses qualités sur le terrain font de lui un « joueur idéal » pour De Zerbi, a-t-il confié à L’Equipe.

Vers un transfert définit à l’Olympique de Marseille

Jean Butez rassure sur les capacités physiques d’Arthur Vermeeren, notamment sa faculté à « presser haut, se projeter rapidement et finir les actions ». Cette analyse appuie les récents propos de Medhi Benatia. Le directeur sportif de l’OM révélait avoir tenté de faire venir Arthur Vermeeren dès la saison dernière.

« On avait déjà essayé de le recruter l’an dernier… C’est un super joueur », a-t-il confié. Le milieu de terrain belge réalise pour le moment des débuts intéressants sous les couleurs marseillais. Il a livré une belle prestation ce mardi face à l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions.

Même si le milieu de terrain est prêté, Mehdi Benatia a laissé entendre que l’OM pourrait le recruter définitivement s’il continue sur cette lancée. Marseille semble ainsi avoir réussi son pari pour pallier la perte d’Adrien Rabiot.