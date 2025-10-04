MHSC – ASSE : Montpellier prépare une mauvaise surprise pour Saint-Étienne

Montpellier accueille l’ASSE avec l’intention claire de faire tomber le favori annoncé de la Ligue 2. Les Héraultais refusent le rôle de victime et promettent un accueil musclé aux Verts.

MHSC – ASSE : Saint-Étienne favori… mais Montpellier affamé

Sur le papier, l’ASSE débarque au stade de la Mosson avec l’étiquette du grand favori. Beric Omeragic l’a reconnu sans détours : « Ce sont eux qui ont l’étiquette de favori. Mais ça ne doit rien changer dans la façon dont on doit entamer ce match. Il faudra de la personnalité et aussi oser des choses. » Une manière polie de dire que Montpellier ne compte pas dérouler le tapis rouge aux Stéphanois.

Loin de s’avouer battu d’avance, le défenseur du MHSC veut transformer ce match en test de caractère. « L’ASSE a des bonnes qualités individuellement. Sur ce point-là, ce sera aussi un test », glisse-t-il. Mais un test qu’il entend bien réussir, dans l’intensité comme dans l’agressivité.

La recette : combativité, public et… variations tactiques

Porté par sa dernière victoire contre Laval, Montpellier veut remettre le couvert à domicile. « On doit s’appuyer dessus pour le match de Saint-Etienne. Avoir la même combativité, la même agressivité et essayer de poser un peu plus le pied sur le ballon pour oser plus de choses », assure Omeragic. Le message est clair : il faudra mordre, mais aussi jouer.

Le public de la Mosson devrait servir de carburant supplémentaire. « On a de la chance d’avoir le public derrière nous… On leur doit ça, on se doit de gagner des matchs à domicile. » Et face à une attaque « niveau Ligue 1 », il faudra savoir s’adapter rapidement. « Peut-être à des moments, il faudra varier entre jeu long et construction pour leur faire mal. »

Objectif : faire dérailler la machine verte

Montpellier sait que Saint-Étienne va vite, très vite. « C’est une attaque où il faudra peut-être stopper les actions parce que ça va très vite… Il faudra faire attention à tous les petits détails », prévient Omeragic. Mais dans les yeux du défenseur, pas l’ombre d’une crainte. Plutôt une lueur d’excitation. Les Verts sont prévenus : à la Mosson, ce ne sont pas eux qui dicteront le tempo.