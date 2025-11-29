Mercato PSG : Campos a manqué un joli coup à 65 M€

Le PSG pensait tenir l’un des joyaux les plus convoités du football sud-américain. Mais Willian Estevão, prodige brésilien de 18 ans, a finalement filé à Chelsea, en laissant au club parisien le goût amer d’une occasion manquée.

Mercato PSG :Estevão, un crack longtemps suivi de près par Campos

Le PSG, engagé depuis plusieurs mois dans une politique tournée vers les jeunes talents, avait coché en rouge le nom de Willian Estevão. L’ailier, révélation de Palmeiras, affolait déjà tous les recruteurs du Vieux Continent. Paris s’était positionné tôt, convaincu de pouvoir attirer ce gaucher insaisissable au Parc des Princes. Mais malgré l’intérêt affirmé, le dossier est rapidement devenu un casse-tête financier. Le Brésilien brillait trop, trop tôt, et sa valeur grimpait au rythme de ses accélérations.

Au moment décisif, le Paris Saint-Germain a reculé devant l’addition finale. C’est Fabrizio Romano qui l’a confirmé : « Le club qui a vraiment essayé de signer Estevao était le PSG. Le PSG était en discussion avec lui. Mais le package complet avec Palmeiras était trop coûteux ». Une phrase qui résume le dilemme parisien : vouloir miser sur les jeunes, oui, mais pas à n’importe quel prix.

Chelsea a frappé plus fort

Pendant que Paris pesait ses options, Chelsea, fidèle à son appétit vorace pour les promesses de demain, a sorti le carnet de chèques. Les Blues n’ont pas hésité à tout miser sur le gamin de 18 ans, impressionnant notamment face au FC Barcelone. Le club anglais a sécurisé la pépite pour un montant colossal : près de 40 millions d’euros garantis, auxquels s’ajoutent des bonus pouvant dépasser les 65 millions d’euros au total.

Romano l’a confirmé une seconde fois : « Le PSG a essayé, et Chelsea a décidé de tout miser et d’investir une somme importante, un peu moins de 40M€ garantis, plus un ensemble important de bonus pouvant dépasser 65M€ ». Une démonstration de force qui a laissé Luis Campos sans marge de manœuvre.

Le Paris SG a-t-il perdu gros ?

Aujourd’hui, Willian Estevão illumine déjà les pelouses anglaises et certains observateurs se demandent si le Paris SG n’a pas laissé filer un futur crack. Sa percussion, sa vista et sa maturité impressionnent. De quoi nourrir quelques regrets dans la capitale où l’on scrute avec attention chaque apparition du Brésilien.

Mais la nouvelle ligne directrice du club (dépenser moins mais mieux) impose parfois des renoncements. Celui-ci pourrait toutefois coûter cher à terme. Le temps dira si Estevão deviendra la star annoncée. Pour l’heure, une seule certitude : Chelsea a osé. Paris, lui, a choisi la prudence… peut-être au mauvais moment.

