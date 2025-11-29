OM : Le vestiaire bluffé par un mercato XXL !

Porté par l’ambition de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, l’OM a métamorphosé son effectif cet été. Un mercato massif, assumé, qui suscite déjà l’enthousiasme en interne à l’heure d’aborder une phase charnière de la saison. Au centre du vestiaire, un homme applaudit plus fort que les autres : Leonardo Balerdi, capitaine convaincu et convaincant.

OM : Un recrutement massif pour viser plus haut

L’été marseillais n’a pas été de tout repos. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont signé pas moins de douze recrues pour offrir à Roberto De Zerbi un effectif digne des ambitions de l’OM, qualifié pour la Ligue des champions 2025-2026. Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O’Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré : une armada complète, pensée pour rivaliser avec les meilleurs.

Face à un tel chamboulement, certains auraient pu craindre une perte d’équilibre. C’est l’inverse qui s’est produit. Le vestiaire respire une fraîcheur nouvelle, une compétitivité assumée, une envie presque contagieuse. Le club a voulu frapper fort, il a frappé juste.

Balerdi, capitaine conquis par le nouveau visage de Marseille

En conférence de presse ce vendredi, Leonardo Balerdi n’a pas cherché à masquer son enthousiasme. Le défenseur central, désormais leader incontesté du vestiaire, a livré un avis tranchant sur ce mercato XXL : « L’effectif de cette année est l’un des meilleurs que j’ai connus. On a tous les mêmes objectifs, la même mentalité. Ce sont des joueurs qui veulent se battre pour l’OM et gagner quelque chose. »

Son discours a résonné comme un manifeste. « S’il y a plus de joueurs avec cette mentalité, ce sera plus facile. Il y a beaucoup de qualité et de bonnes personnes », a-t-il ajouté, saluant autant la valeur sportive que l’humain derrière ces choix. Pour un club souvent secoué par l’instabilité, c’est un message presque rassurant.

Une saison qui s’annonce bouillante

Avec cet effectif remodelé, l’Olympique de Marseille aborde cette saison avec une ambition assumée : jouer les premiers rôles. Les attentes sont immenses, les promesses tout autant. De Zerbi dispose enfin d’un groupe à la hauteur de ses idées offensives, et le vestiaire, lui, semble prêt à embrasser cette montée en puissance. Marseille a voulu se donner les moyens de rêver. Désormais, il faudra transformer cet engouement en résultats. Le Vélodrome n’attend que ça.

