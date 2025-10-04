ASSE : Énorme pression sur Saint-Étienne avant Montpellier

Battue pour la première fois de la saison à Guingamp, l’ASSE se déplace à Montpellier avec une obligation : réagir immédiatement sous peine de voir Troyes s’échapper au classement.

ASSE : Sortir du doute après Guingamp

Jusqu’ici euphorique, l’ASSE a connu son premier accroc face à Guingamp. Une défaite qui rappelle cruellement que ce championnat ne pardonne rien, même aux favoris déclarés. Sept matches sans défaite avaient installé une dynamique positive, presque confortable. Mais le revers a brusquement mis fin à cette aisance.

Lire aussi : Alerte Saint-Etienne : Horneland en pleine inquiétude avant MHSC

Le déplacement à Montpellier, sixième du classement, intervient donc au pire comme au meilleur moment. Face à une équipe capable du meilleur comme du pire, Saint-Étienne devra prouver que la chute de Guingamp n’était qu’un accident. Lucas Stassin, déjà auteur de quatre buts, sera une arme essentielle pour relancer la machine offensive.

Montpellier, un piège à double tranchant

Si Montpellier alterne les performances, son instabilité rend la rencontre difficile à anticiper. Capables d’exploser à domicile comme de dominer physiquement, les Héraultais imposent un véritable bras de fer. Pour les hommes d’Eirik Horneland, le défi sera autant mental que tactique. Les Verts devront imposer leur rythme sans subir la pression ambiante. Car oui, la pression existe bel et bien.

À voir

OM : 35 M€, Roberto De Zerbi annonce du lourd à Marseille

Lire aussi : ASSE : Un gros doute plane chez les Verts avant Montpellier

Deuxième du championnat, l’AS Saint-Etienne sait qu’en cas de nouveau faux pas, Pau ou le Red Star pourraient lui passer devant. Et derrière, le doute pourrait s’immiscer. Cette 9e journée ne se résume donc pas seulement à trois points. Elle pourrait devenir le moment clé où Saint-Etienne confirme son statut de prétendant à la montée… ou bascule dans une période de fragilité. Les supporters le savent : il faut frapper fort, et frapper maintenant.