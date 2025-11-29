ASSE : Saint-Étienne a un incroyable atout pour la montée

Dans une Ligue 2 plus serrée qu’un marquage à la culotte, l’ASSE s’avance vers la fin d’année avec une confiance maîtrisée. Et pour cause : les Verts possèdent peut-être l’arme secrète qui pourrait les ramener au sommet avant Noël.

ASSE : Un calendrier en vert et contre tous

À l’heure où chaque point vaut son poids en or (et en sueur), l’ASSE aborde cette dernière ligne droite de la phase aller avec une relative sérénité. Deux petits points la séparent de Troyes, leader provisoire, et pourtant une impression domine : Saint-Étienne a tiré le gros lot. Dunkerque à l’extérieur, puis Bastia à Geoffroy-Guichard… difficile de rêver mieux pour une équipe candidate au titre, surtout lorsque Bastia semble naviguer en pleine tempête sportive.

Eirik Horneland, fidèle à son pragmatisme nordique, ne s’enflamme pas. Ses joueurs non plus, même si Mickaël Nadé laisse transparaître l’ambition qui anime le vestiaire : terminer l’année premiers. On a connu des déclarations plus prudentes, mais après tout, quand le calendrier sourit, pourquoi bouder son plaisir ?

Quand la concurrence voit rouge

Pendant que les Verts déroulent un tapis presque moelleux, les rivaux, eux, chaussent le gravier. Troyes devra éviter les chausse-trappes contre Rodez puis Boulogne-sur-Mer, deux adversaires plus coriaces qu’ils n’en ont l’air. Le Red Star, troisième, n’est pas mieux loti : un déplacement à Bastia puis un choc face à Reims, qui pourrait tourner à la soirée cauchemar.

Reims justement n’a rien d’un doux cadeau : Laval puis le Red Star, deux matchs piégeux où la marge d’erreur frôle le néant. Quant à Montpellier et au Mans, la route n’est pas pavée d’embûches, mais leur irrégularité rend chaque obstacle potentiellement glissant.

Saint-Etienne a la main : encore faut-il appuyer

Si l’ASSE semble disposer du calendrier le plus favorable, encore faut-il transformer cette voie royale en accélérateur de montée. Les Verts le savent : ces deux matchs peuvent changer le destin de leur saison, les propulser en tête à l’aube de 2026 et surtout renforcer une dynamique déjà solide.

L’occasion est belle, presque trop belle. À Saint-Étienne, on préfère souvent les scénarios épiques aux autoroutes dégagées. Mais cette fois, la montée passe par la simplicité : faire le travail, sans trembler. Et si les Verts jouent juste, alors oui… Noël pourrait être vraiment vert cette année.

