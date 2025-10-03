Alerte ASSE : Horneland en pleine inquiétude avant MHSC

L’ASSE affronte ce samedi Montpellier dans une contexte difficile. Son entraîneur Eirik Horneland fait face à une épidémie de maladies qui touche plusieurs joueurs clés.

Avant le choc de ce samedi entre Montpellier HSC et l’AS Saint-Étienne , Eirik Horneland fait face à une préoccupation dans son vestiaire. Ses hommes ont chuté face à Guingamp (3-2) et ont perdu la première place de Ligue 2. Les Verts devront vite réagir. Ils seront très attendus face au MHSC.

Eirik Horneland devra cependant gérer une liste d’absences qui s’allonge. Le technicien norvégien a confirmé les forfaits de Luan Gadegbeku et Lassana Traoré. Ceux-ci feront leur retour à la compétition après la trêve d’octobre. La suspension de Maxime Bernauer vient aussi compliquer ses plans défensifs.

Pour ne rien arranger, l’ASSE est confrontée à une véritable épidémie de maladies au sein de son vestiaire. Cela a fortement impacté la préparation du match. « On a eu des maladies cette semaine. Ça a affecté notre préparation, je ne suis pas encore sûr que tout le monde sera à 100% », a reconnu Eirik Horneland en conférence de presse.

Des mesures fortes ont été mise en place

Parmi les joueurs touchés figurent notamment Augustine Boakye, Florian Tardieu et Maxime Bernauer. Ce dernier a certes repris l’entraîneur ce jeudi, mais Eirik Horneland reste prudent. L’entraîneur de l’ASSE ne prendra aucun risque. Il attendra la dernière séance d’entraînement avant de juger l’état de forme de ses joueurs.

De son côté, la direction de l’ASSE a mis en place des mesures fortes pour tenter d’endiguer cette épidémie : éviter de se serrer la main et des routines médicales strictes. Eirik Horneland risque donc de se présenter avec un effectif décimé ce samedi sur la pelouse de Montpellier.