PSG : Luis Enrique prépare un coup monstrueux

Déjà sacrés en Ligue des champions, Luis Enrique et le PSG ne compte pas lever le pied. l’Espagnol, lui, rêve encore plus grand et prépare un plan à faire trembler toute l’Europe. Une ambition folle, mais terriblement crédible.

Le PSG, machine relancée et affamée

La claque infligée à l’Europe la saison dernière n’a visiblement pas rassasié Luis Enrique. Malgré une victoire stratosphérique en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), l’Espagnol refuse toute complaisance. Pire : on le soupçonne d’avoir déjà coché la date de Wembley pour une seconde conquête. Chez lui, l’appétit vient en gagnant.

Mercredi soir, le PSG a remis les pendules à l’heure. Une victoire 5-3 contre Tottenham, avec un Vitinha incandescent auteur d’un triplé, a rappelé que Paris demeurait l’une des forces les plus redoutées du continent. Une performance offensive qui frôle l’indécence, mais qui en dit long sur la dynamique actuelle du club.

Un classement enfin digne d’un champion

Avec douze points glanés, les Parisiens se hissent désormais à la deuxième place de leur poule, juste derrière Arsenal. Une situation presque confortable, surtout si l’on se souvient du parcours chaotique de la saison passée, où Paris avait dû passer par les barrages pour s’extirper du piège. Cette année, c’est propre, net, assumé.

Ce PSG-là n’avance plus à reculons. Il impose son tempo, dicte son style, contrôle le moindre souffle de ses adversaires. Une transformation qui porte évidemment la marque de Luis Enrique, exigeant, inflexible, parfois grinçant… mais terriblement efficace.

Luis Enrique vise l’exploit absolu

Selon les informations de L’Équipe, le technicien espagnol nourrit désormais une ambition XXL : remporter une deuxième Ligue des champions consécutive. L’idée peut sembler folle, mais elle colle parfaitement à son caractère. Pour lui, ce groupe n’a pas encore atteint son pic. Mieux : il a l’intime conviction que ce PSG peut encore jouer plus juste, plus vite, plus fort. Paris veut écrire l’histoire. Luis Enrique, lui, veut la réécrire. Encore une fois.

