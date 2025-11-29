Mercato OM : La très bonne affaire de Marseille à 20 M€

L’OM a frappé fort lors du dernier mercato d’été en enrôlant un renfort majeur pour sa défense centrale : Facundo Medina. À 20 millions d’euros, le club phocéen pourrait avoir signé l’une des meilleures affaires du mercato.

Mercato OM : Medina, un renfort attendu pour la défense phocéenne

Après une saison compliquée, notamment sur le plan défensif, l’OM a décidé de réagir. Le club a misé gros pour solidifier sa charnière centrale et éviter les errances qui ont coûté cher la saison dernière. Facundo Medina, défenseur argentin de 26 ans, quitte le RC Lens pour apporter sa puissance physique et sa lecture du jeu.

Arrivé sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec obligation d’achat de 18 millions, Medina complète un recrutement défensif déjà ambitieux. Aux côtés de Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd, le club affiche désormais une ligne arrière beaucoup plus compétitive. Marseille ne regarde plus seulement les stars offensives, mais construit enfin une défense capable de tenir tête aux cadors européens.

Facundo Medina : une adaptation rapide malgré les blessures

Bien que son temps de jeu ait été limité à 272 minutes en raison de pépins physiques, l’Argentin semble déjà marquer des points. Selon des sources internes au club, ses coéquipiers sont séduits par sa présence et sa sérénité sur le terrain. Certains vont même jusqu’à dire qu’il a l’impression d’avoir toujours été là, un compliment rare pour un joueur si récent.

Cette intégration rapide est un signal fort pour les supporters marseillais : Medina pourrait devenir l’élément clé de la défense olympienne. À 20 millions d’euros, l’investissement semble non seulement justifié, mais également prometteur. Si le défenseur retrouve pleinement sa forme, l’OM pourrait enfin bénéficier d’un bloc défensif stable et performant, un vrai luxe dans le contexte d’un championnat français toujours plus disputé.

Une opération qui pourrait devenir exemplaire

L’arrivée de Medina illustre la stratégie de Marseille : investir intelligemment, combiner expérience et potentiel, et préparer l’avenir sans se ruiner. À l’heure où les transferts explosent tous les records, réussir un achat aussi prometteur à un tarif raisonnable pourrait faire des envieux. Pour les dirigeants phocéens, c’est déjà une victoire, avant même que Medina ne foule le terrain à 100 %.

