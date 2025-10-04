Mercato OM : l’avenir d’Arthur Vermeeren déjà scellé ?

La direction de l’OM se penche déjà sur l’avenir d’Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain belge pourrait rester définitivement à Marseille.

Mercato OM : Arthur Vermeeren va-t-il rester à Marseille ?

Face à l’Ajax, la recrue estivale de l’OM, Arthur Vermeeren a crevé l’écran. Prêté par le RB Leipzig, le jeune Belge a séduit les supporters marseillais et pourrait rester définitivement à Marseille. Mais combien coûterait son transfert définitif ? Arrivé au club phocéen cet été, Vermeeren montre peu à peu de belles qualités. Son premier match comme titulaire, un 4-0 éclatant contre l’Ajax Amsterdam, a suffi à réveiller l’intérêt de tout un club. Le milieu de 20 ans a livré une performance très solide. Et soudain, son avenir à Marseille est évoqué.

Formé à l’Antwerp, vendu 20 millions d’euros à l’Atlético Madrid début 2024, il n’a pas trouvé sa place sous Simeone. Peu utilisé, il a rebondi à Leipzig pour un montant identique, avant d’être prêté à l’OM deux mois plus tard. À Marseille, ses débuts ont été moins solides : quelques minutes contre le Real Madrid, puis contre Lorient. Mais face à l’Ajax, tout a changé. Son match plein a relancé le débat sur son avenir et poussé les dirigeants à faire leurs comptes.

Le prêt, conclu en août dernier, n’est pas détaillé. Foot Mercato évoque 1,5 million d’euros, Transfermarkt parle de 3. Une certitude : une option d’achat existe, probablement autour de 20 millions d’euros. En additionnant le prêt, l’opération pourrait approcher les 23 millions. Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia suit le dossier de près. Des clubs de Premier League comme Chelsea surveille aussi la pépite.