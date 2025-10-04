FC Nantes : Trois forfaits confirmés, un indésirable relancé !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro devra composer sans trois cadres face au Stade Brestois en Ligue 1. Un indésirable pourrait donc débuter cette rencontre.

FC Nantes : Luis Castro forcé de relancer un oublié face à Brest

Le FC Nantes aborde un match important contre le Stade Brestois, ce samedi avec un effectif amoindri. Plusieurs cadres manquent à l’appel, et Luis Castro n’a plus vraiment le choix, il va devoir titulariser un joueur qu’il écartait jusque-là. Sous pression, l’entraîneur portugais cherche encore la bonne formule. Son équipe n’a gagné qu’une seule fois depuis le début de la saison, contre Auxerre (1-0).

Depuis, rien ne va : défaite contre Nice (1-0), nuls arrachés face à Rennes (2-2) et Toulouse (2-2). Cinq points sur dix-huit possibles. Trop peu pour respirer. Et les absents s’accumulent. Coquelin reste indisponible. Lepenant soigne un tibia douloureux, sans fracture mais avec un arrêt forcé. Tylel Tati, lui, souffre des adducteurs. Un vide est donc constaté en défense. C’est peut-être l’heure d’Uros Radakovic.

Le défenseur serbe, arrivé cet été, n’a joué qu’une minute en Ligue 1. Une apparition symbolique, contre Rennes. Depuis, plus rien. Luis Castro n’en faisait pas une priorité, mais le contexte le pousse à revoir ses plans. Radakovic est aujourd’hui le seul vrai central opérationnel. Le coach pourrait donc l’aligner face à Brest, presque par nécessité. Une opportunité inattendue pour le joueur.