OL Mercato : Un ancien du Real et de Lyon oriente Endrick

Alors que le prêt d’Endrick du Real Madrid à l’OL se met en place, un ancien joueur des deux clubs tente d’aiguiller le jeune attaquant.

Le Real Madrid et l’OL arrondissent les angles pour le prêt d’Endrick en janvier prochain. Le joueur de 19 ans va quitter « La Maison Blanche » où il n’a pas assez de temps de jeu, afin de tenter de se relancer avec l’équipe de Lyon.

Paulo Fonseca, l’entraîneur du club rhodanien, est prêt à le titulariser en pointe de l’attaque à la place de Martin Satriano, qui n’est pas décisif. Ce mercredi, une folle rumeur sur la présence de l’international Brésilien à Lyon a circulé, mais des images de l’entraînement des Merengues confirment sa présence au Valdebebas.

Mariano Diaz à Endrick : « La meilleure chose, c’est de partir et d’être titulaire »

Avant l’ouverture officielle du mercato hivernal, Mariano Diaz, ancien attaquant du Real Madrid et de l’Olympique Lyonnais, a conseillé Endrick pour son choix. Il lui recommande vivement de quitter les Merengues pour trouver du temps de jeu et de la confiance dans une autre équipe.

Selon le Dominicain, « la meilleure chose qui puisse lui arriver, c’est de partir à l’étranger, d’en profiter au maximum et d’apprécier le fait qu’il va être titulaire dans l’équipe ».

Sans indiquer clairement la destination lyonnaise, Mariano Diaz insiste surtout sur le fait qu’Endrick a besoin de la confiance de l’entraîneur pour réussir. « S’il vous fait confiance et que vous êtes titulaire, c’est là que vous pouvez montrer beaucoup de choses », assure-t-il dans The Athletic.

Le Brésilien peut-il réussir à Lyon comme le Dominicain ?

Pour rappel, l’avant-centre de 32 ans était en quête de temps de jeu lorsqu’il avait été transféré par le Real Madrid à l’OL, en juillet 2017. Il avait explosé sous le maillot des Gones en une saison. Il avait été auteur de 21 buts et 6 passes décisives en 48 matchs disputés en 2017-2018.

Les dirigeants madrilènes avaient rapatrié Mariano Diaz grâce à ses performances avec Lyon. Ils avaient déboursé 21,5 M€ pour récupérer le joueur vendu à 8 M€ un an plus tôt. Endrick réussira-t-il à rebondir à l’Olympique Lyonnais comme Mariano Diaz il y a 8 ans.

