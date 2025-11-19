Mercato : N’Golo Kanté à l’OM, des indices relancent le rêve

L’OM est bien déterminé à renforcer son entrejeu cet hiver. Plusieurs pistes sont déjà étudiées. Et celle menant à N’Golo Kanté commence à devenir un véritable sujet de réflexion à Marseille.

La Ligue 1 a pris une nouvelle dimension cet été avec l’arrivée de trois champions du monde 2018. Paul Pogba a signé à Monaco, Olivier Giroud à Lille et Florian Thauvin à Lens. Ces renforts ont enrichi le Championnat de France. Et la perspective de voir un autre Champion du monde 2018 débarquer prend de l’ampleur.

Le nom de N’Golo Kanté circule ces dernières heures du côté de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain de 34 ans est lié à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Mais il a récemment prouvé qu’il conservait un excellent niveau de jeu lors de son retour avec les Bleus. Ses performances ont immédiatement donné des idées aux suiveurs de l’OM.

Walid Acherchour, consultant pour RMC, a vivement encouragé cette théorie. Il estime que N’Golo Kanté serait la recrue idéale pour fluidifier le jeu marseillais. Surtout que l’OM ambitionne de recruter un nouveau milieu de terrain. « Kanté, c’est un profil qui manque à Marseille. Tu le mets devant la défense, tu règles beaucoup de soucis », a-t-il déclaré.

Son contrat en Arabie saoudite expire en juin prochain

Cette déclaration est loin d’être superflue, sachant que N’golo Kanté arrive en fin de contrat en juin prochain avec Al-Ittihad. Si sa situation contractuelle reste intacte, il quittera librement le club saoudien au terme de la saison. Ce cas de figure serait une aubaine pour de nombreux clubs européens.

Autrement dit, une venue de N’Golo Kanté à l’OM est tout sauf un sujet tabou. Même si l’aspect financier aura une grande importance. Le président Pablo Longoria a néanmoins prouvé ces dernières années sa capacité à réaliser des paris audacieux. Il est parvenu à relancer des joueurs comme Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Adrien Rabiot.

Tenter de signer N’Golo Kanté s’inscrirait dans cette lignée. Et même si aucune discussion n’est en cours entre les parties, de nombreux supporters rêvent de voir un tel joueur rejoindre Marseille.

