Mercato PSG : Rodrygo lâche une bombe sur son avenir au Real

Pressenti au PSG lors du prochain mercato hivernal, Rodrygo a fait une sortie fracassante sur sa situation au Real Madrid sous les ordres de Xabi Alonso. Explications.

Mercato PSG : Rodrygo fataliste sur sa situation au Real Madrid

De passage en zone mixte après le nul concédé par le Brésil face à la Tunisie (1-1), mardi soir, Rodrygo a profité de l’occasion pour faire le point sur sa situation avec le Real Madrid. Simple remplaçant au Real Madrid, l’attaquant de 24 ans profite des rassemblements du Brésil pour emmagasiner du temps de jeu.

Lisez aussi : Mercato : Rodrygo au PSG cet hiver ? L’offre du Qatar fuite

À voir

PSG : Enrique prend une décision radicale face aux blessures

Annoncé sur le départ cet hiver, notamment au Paris Saint-Germain, l’ancien prodige de Santos apprécie la confiance accordée par son sélectionneur Carlo Ancelotti, en espérant faire changer d’avis à son entraîneur Xabi Alonso.

« Ce que je dois faire pour avoir l’occasion de davantage jouer avec Vinicius Junior à Madrid ? Pas grand-chose de plus qu’ici, à vrai dire. Continuer à travailler à l’entraînement et à être déterminé pour gagner la confiance de mon coach, comme c’est le cas en sélection, afin d’ensuite avoir ma chance lors des matchs », a déclaré Rodrygo en zone mixte, rappelant au passage qu’il n’a pas renoncé à convaincre son coach du Real Madrid.

Titulaire et passeur décisif face au Sénégal samedi dernier, le natif d’Osasco intégrait, une nouvelle fois, le onze auriverde face à la Tunisie. Plein d’envie, disponible pour ses partenaires, mais en manque de réussite face au but adverse, le compatriote de Marquinhos a finalement livré une prestation mi-figue mi-raisin.

À voir

Mercato ASSE : Un gardien visé, un changement en vue ?

Lisez aussi : Mercato PSG : La voie presque libre pour Rodrygo cet hiver ?

Reste désormais à savoir si Xabi Alonso en tiendra compte ou si Rodrygo acceptera finalement de rejoindre les rangs du Paris SG pour obtenir plus de temps de jeu dans la seconde partie de saison pour conserver toutes ses chances d’être présent à la Coupe du Monde 2026.

Lire aussi sur Rodrygo :

Mercato : Le PSG lance une offensive explosive pour Rodrygo

Mercato PSG : Real, le futur club de Rodrygo se précise

À voir

Mercato OM : L’arrivée d’un champion du monde s’effondre !

Transfert-choc : Rodrygo au PSG pour 50M€ ? Le Real dit oui