Mercato ASSE : Un gardien visé, un changement en vue ?

L’ASSE a coché le nom d’un gardien de but à l’étranger. La piste menant vers le jeune portier se réchauffe à l’approche du mercato d’hiver. Gautier Larsonneur est-il menacé ?

L’ASSE parmi les mauvaises défenses de Ligue 2 !

L’ASSE prépare activement le mercato hivernal. Les dirigeants du club stéphanois ont l’intention de réajuster leur équipe après une première moitié de saison plus ou moins satisfaisante. La priorité est en défense. À trois journées de la mi-saison, les Verts sont parmi les mauvaises défenses du championnat. Ils ont concédé 21 buts en 9 matchs, en dehors des 5 matchs remportés avec clean sheet.

Eirik Horneland avait ouvertement pointé la faiblesse défensive de son équipe lors de la 4e défaite en 6 matchs, face au Red Star. « Il faut éviter de prendre trop de buts. C’est le gros problème que l’on a […] », avait-il déploré. Il avait ensuite évoqué la possibilité de se renforcer cet hiver dans ce secteur de jeu. « Le mercato peut être une solution […], mais je pense qu’il faut surtout trouver de l’équilibre », avait-il confié.

Mercato : Tangvik pour apporter une vraie concurrence à Larsonneur

C’est précisément en défense centrale que l’AS Saint-Etienne a besoin de renfort. Blessés, Chico Lamba et Maxime Bernauer sont en reprise. Cependant, la rumeur du pré-mercato annonce l’intérêt des Stéphanois pour Sander Tangvik, gardien de but de Rosenborg en Norvège. La piste révélée par Transfert Radar prend de l’épaisseur.

Compatriote d’Eirik Horneland, coach des Verts, l’imposant portier (1,93 m) est l’un des meilleurs dans le championnat norvégien. Il est auteur de 4 clean sheets en 6 matchs en League Conference cette saison. L’arrivée de Sander Tangvik à l’ASSE pourrait rebattre les cartes, car même si Gautier Larsonneur jouit de la confiance de l’entraîneur, il a sa part de responsabilité dans la défense friable des Verts. C’est bien lui qui a concédé les 19 buts en 14 journées de Ligue 2.

Il n’est pas donc exclu qu’Eirik Horneland songe à le mettre en concurrence avec un nouveau gardien, dans la recherche de solutions défensives. But Football Club évoque justement cette éventualité. « L’enjeu : dynamiser la hiérarchie, anticiper l’avenir, et possiblement stimuler un secteur souvent jugé stable », indique le média, relativement à l’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour Sander Tangvik.

