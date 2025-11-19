Mercato OM : L’arrivée d’un champion du monde s’effondre !

L’OM aurait à cœur de recruter un champion du monde 2018. Antoine Griezmann est cité. Mais une arrivée de l’attaquant de l’Atlético Madrid s’est vite évanouie.

Mercato : Griezmann à l’OM, le miracle espéré vole en éclat

Le prochain mercato de l’Olympique de Marseille sera certainement très animé. En plus d’une possible arrivée de N’Golo Kanté, l’intérêt de l’OM pour un autre champion du monde 2018 ressurgit. Antoine Griezmann serait visé. L’attaquant français de l’Atlético de Madrid est très apprécié par les Olympiens. Cet intérêt semble même réciproque.

Le Mâconnais a à plusieurs reprises affiché son affection pour le club phocéen. De là à voir Antoine Griezmann rejoindre Marseille lors du mercato hivernal, cela relève du miracle. Le journaliste Maritima Médias, Karim Attab, a d’ailleurs jeté un sérieux coup de froid sur ce dossier avec une réponse claire.

« Non, je n’ai pas entendu parler de Griezmann. Après ça reste un serpent de mer vu qu’il aime l’OM et qu’on l’envoie régulièrement à Marseille », a-t-il expliqué sur son compte X. Le confère laisse entendre que cette information grandissante n’est pour l’instant pas fondée.

Vers un fin de carrière aux Etats-Unis

Antoine Griezmann est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’Atlético Madrid. Et on voit mal le club de Diego Simeone se séparer d’un tel joueur en plein milieu de saison. De plus, l’attaquant de 34 ans a même une destination privilégiée pour la suite de sa carrière

Il espère réaliser son rêve américain en terminant sa carrière en MLS. Ce souhait ardent rend son transfert vers Marseille peu probable. La direction de l’OM devra donc concentrer ses efforts sur d’autres pistes en vue de renforcer son groupe en janvier prochain.

