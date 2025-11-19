OM : De Zerbi accueille un ancien défenseur de l’ASSE !

L’OM a reçu une visite surprise en cette fin de trêve internationale. Son entraîneur Roberto De Zerbi a accueilli Faouzi Ghoulam, ancien défenseur de l’ASSE. Cette venue a suscité divers commentaires.

Faouzi Ghoulam visite l’OM et rencontre De Zerbi

L’Olympique de Marseille a connu une animation particulière ce mercredi à La Commanderie. Roberto De Zerbi et les internationaux non convoqués en sélection ont accueilli un ancien défenseur de l’ASSE. Il est question de Faouzi Ghoulam. L’ex-international algérien a été aperçu sur les terrains d’entraînement et dans les locaux de l’OM.

Une présence que le club phocéen n’a pas manqué de relayer sur ses réseaux sociaux. Cela a suscité diverses réactions sur la toile. Mais il ne s’agit en aucun cas d’un recrutement. Cette visite de Faouzi Ghoulam à l’Olympique de Marseille s’inscrit simplement dans un cadre académique.

Une importante étape pour son diplôme d’entraîneur

L’ancien Stéphanois a mis un terme à sa carrière de footballeur il y a un an. Il est actuellement en pleine reconversion. L’Algérien prépare notamment un diplôme d’entraîneur UEFA de deuxième niveau ainsi qu’un Master en gestion sportive. Ces cursus l’amènent à visiter des clubs afin d’étudier leur organisation et leur fonctionnement.

Un 𝐯𝐢𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐮 des pelouses de @Ligue1 de passage au centre Robert-Louis Dreyfus aujourd'hui 👀🇩🇿@GhoulamFaouzi 👋 pic.twitter.com/lu0i3YbOpS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 19, 2025

Au cours de cette visite à l’OM, Faouzi Ghoulam a eu l’occasion de rencontrer l’entraîneur De Zerbi, ainsi que la direction olympienne. Le moment fort a été la photo avec Pierre-Emerick Aubameyang, son ancien coéquipier à l’AS Saint-Etienne.

Notons que Faouzi Ghoulam a été formé à l’ASSE avant de rejoindre Naples en 2014. Il est resté au sein du club napolitain pendant huit ans, où il a marqué dans le cœur des supporters. Au point où il sera bientôt honoré sur une fresque aux côtés de la légende Diego Maradona.

