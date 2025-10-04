LDC : l’OM contraint de négocier un deal avec l’UEFA !

Après la blessure de Facundo Medina, l’OM montre un vide en défense. Le club phocéen veut entamer des démarches auprès de l’UEFA pour combler cette absence de taille.

LDC : l’OM veut saisir l’UEFA !

La direction de l’OM doit vite réagir. La blessure de Facundo Medina bouleverse un peu les choses à Marseille. Sorti prématurément contre l’Ajax en Ligue des Champions, le défenseur argentin souffre d’une entorse de la cheville droite. Le roc argentin doit observer deux mois d’absence. Un coup dur pour Roberto De Zerbi. Son équipe, pourtant brillante face au PSG puis à l’Ajax, voit son infirmerie s’allonger encore.

Medina, arrivé cet été en provenance du RC Lens, avait déjà raté le début de saison en raison des pépins physiques. La malchance le poursuit. Le club phocéen cherche donc une solution. Pour la Ligue des champions, l’OM envisage une demande spéciale à l’UEFA : réintégrer un joueur non inscrit sur la liste initiale. La règle le permet désormais en cas de blessure grave.

Cette absence tombe au mauvais moment : trois matchs au minimum sans le défenseur argentin contre le Sporting CP le 22 octobre, l’Atalanta le 5 novembre et Newcastle le 25 novembre. De Zerbi insiste pour vite combler ce vide et permettre à Marseille de maintenir sa belle dynamique durant cette compétition européenne. Il faut un remplaçant fiable pour ne pas sombrer et être éliminé.