LDC : Jackpot pour l’OM après sa victoire contre Ajax !

La direction de l’OM doit sans doute se réjouir en semaine européenne. Grâce à son succès retentissant contre l’Ajax (4-0) en Ligue des Champions, le club phocéen va encaisser un chèque consistant.

LDC : 2,1 millions d’euros dans les caisses de l’OM

L’Olympique de Marseille s’est vite ressaisie en Ligue des champions. Le club entraîné par Roberto De Zerbi avait été battu par le Real Madrid (2-1) en dépit de sa supériorité numérique. Les Olympiens étaient ainsi très attendus au tournant. Et ils ne se sont pas ratés ce mardi soir au Vélodrome.

L’OM a réalisé une belle opération sportive en corrigeant l’Ajax Amsterdam (4-0) lors de la deuxième journée de C1. Ce succès net et sans bavure est avant tout une belle opération sportive. Il permettant à l’Olympique de Marseille de décrocher ses premiers points et de se repositionner favorablement dans la compétition. Ce large succès a aussi des retombées financières.

Lisez aussi : OM-Ajax : Un déclic inattendu bouleverse le plan de De Zerbi

À voir

Mercato : le PSG veut casser sa tirelire pour un Français

Grâce à cette victoire contre l’Ajax, la direction phocéenne va empocher un joli jackpot. Le média spécialisé Football Meets Data rapporte en effet que le club dirigé par Pablo Longoria devrait toucher 2,1 millions d’euros grâce à ce seul match. Cette somme serait allouée par l’UEFA pour chaque victoire en phase de ligue. Elle représente une source de revenus conséquente pour les caisses marseillaises.

Concentration sur le Championnat

Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont renoué avec le succès sur la scène européenne. Un véritable élan sportif et de la confiance dans le vestiaire. Ces millions d’euros confirment ainsi l’importance de chaque résultat en Ligue des champions pour la santé économique de l’OM.

❗️L'OM devrait empocher 2.1M€ suite à sa victoire pour la 2ème journée de LDC. 💸



[@fmeetsdata] pic.twitter.com/AO4LTi75x9 — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 2, 2025

Lire aussi : OM : Medhi Benatia promet un joli coup mercato après l’Ajax

Les Phocéens devront enchainer lors de leur prochain rendez-vous européen face au Sporting Portugal. En attendant, place au Championnat. L’Olympique de Marseille occupe la troisième place du classement après six journées. Une victoire ce samedi face au FC Metz permettrait à l’OM d’occuper provisoirement la tête du championnat devant le PSG.