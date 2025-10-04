L’ASSE reçoit un sérieux avertissement de Montpellier !

L’ASSE d’Eirik Horneland se déplace sur le terrain de Montpellier HSC ce samedi à 20 heures dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 2. À quelques heures de cette rencontre, les Verts ont reçu un avertissement en provenance de la Paillade.

Montpellier : Becir Omeragic veut se venger de l’ASSE

Battu par l’EA Guingamp la semaine passée, l’AS Saint-Étienne va devoir faire beaucoup mieux ce samedi soir dans l’Hérault pour affronter le Montpellier HSC de Zoumana Camara. Pas forcément brillants depuis le début de la saison, les Héraultais seront privés de trois joueurs pour cette rencontre face à l’ASSE. En effet, Julien Laporte, Yaël Mouanga et Théo Sainte-Luce ne sont pas disponibles pour affronter les Verts.

Lisez aussi : Montpellier HSC : verdict tombé pour la blessure de Bećir Omeragić et Modibo Sagnan

À voir

LOSC – PSG : Les soucis continuent pour Luis Enrique !

Pour autant, le MHSC est bien déterminé à en découdre avec l’ASSE. Mieux, les Montpelliérains veulent même se venger du club stéphanois. En conférence de presse, Becir Omeragic a annoncé la couleur pour le choc de ce samedi contre les hommes d’Eirik Horneland. Conscient des éléments positifs entrevus à Laval, le capitaine Pailladin attend plus encore, notamment dans le jeu. Un discours résolument ambitieux, alors que s’avance l’ogre stéphanois.

« On va se confronter à un adversaire qui a fait un très très bon début de saison, qui a de bonnes qualités individuellement. Ils ont l’étiquette du favori. Après, ça ne doit rien changer dans la façon dont on doit entamer ce match et essayer de poser le pied sur le ballon », a déclaré le défenseur central de 23 ans avant d’évoquer le sentiment de revanche qui anime le MHSC.

Lisez aussi : Montpellier HSC : Coup d’arrêt pour Bećir Omeragić !

À voir

Ligue 1 : Fonseca annonce deux forfaits pour OL – Toulouse !

« Bien sûr qu’il y a un sentiment de revanche. On a de la chance que le public soit derrière nous après ce qui s’est passé la saison dernière. On le voit cette saison, à chaque match, et encore une fois à Laval, les supporters sont derrière nous. On leur doit ça, on se doit de gagner aussi des matches à domicile », a ajouté Becir Omeragic. L’ASSE est donc prévenue.