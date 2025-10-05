INFO Mercato : Adi Hütter déjà sur la sellette à l’AS Monaco

L’AS Monaco a réussi à faire match nul avec Manchester City en Ligue des Champions, et la réception de Nice au Stade Louis II ce dimanche constitue un rendez-vous important pour Adi Hütter dont la situation n’est pas claire. Explications.

L’AS Monaco à la recherche d’un nouvel entraîneur ?

Avant de rencontrer l’OGC Nice ce dimanche après-midi, l’AS Monaco occuper la cinquième place au classement de Ligue 1, difficile donc de penser qu’Adi Hütter est sur la sellette. Surtout qu’en cas de victoire dans le derby azuréen, l’ASM reviendrait à hauteur du trio de tête, l’OM (1ᵉʳ), le PSG (2ᵉ) et l’OL (3ᵉ), avec 15 points. Cependant, le journal L’Équipe révèle ce dimanche que l’entraîneur de l’AS Monaco peut s’inquiéter en cas de défaite contre les Aiglons.

Le quotidien sportif rapporte toutefois que le technicien autrichien n’est pas lâché par son vestiaire. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Hütter se sent même « soutenu », assurant récemment dans les médias être « persuadé que les joueurs sont derrière » lui. Mais les choix tactiques de l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort posent problème.

Pour l’instant, aucune menace ne pèse sur les épaules du technicien autrichien, mais cela pourrait rapidement changer. Car dans les coulisses, Thiago Scuro travaillerait d’ores et déjà à un possible scénario qui pourrait aboutir à un limogeage rapide et brutal d’Adi Hütter. Le directeur général du club de la Principauté aurait déjà noué des contacts avec de possibles successeurs de l’actuel entraîneur et il aurait eu des réponses plutôt positives.