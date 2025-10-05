LOSC – PSG : Mbappé punit le Paris SG et sauve Lille

Le LOSC peut dire merci à Ethan Mbappé. Dans un choc bouillant au stade Pierre-Mauroy, les Dogues ont pu compter sur l’ancien parisien pour arracher un important nul (1-1) face au PSG et éviter ainsi une défaite en clôture de la 7e journée de Ligue 1.

LOSC – PSG : Lille dominateur mais frustré par le Paris SG

Le début de rencontre était l’illustration parfaite d’un duel à haute tension : Lille bousculait, le PSG résistait. Positionné dans un 4-3-3 ambitieux avec Giroud en point d’ancrage, le LOSC a fait vaciller la défense parisienne à plusieurs reprises. À la 15e minute déjà, Fernandez-Pardo, intenable sur son couloir, a trouvé André puis Haraldsson, lequel servait Giroud en retrait. Trop altruiste, le champion du monde ne frappe pas.

Rebelote à la 22e, puis à la 32e avec une tentative de Meunier contrée in extremis. Les Dogues auraient même pu prendre l’avantage dès le retour des vestiaires, mais le ciseau de Giroud (46e) manquait de puissance. Face à eux, un PSG remanié (huit absents, et un Lucas Chevalier dans les cages) tentait de résister grâce à la vivacité de Bradley Barcola, plusieurs fois menaçant.

Nuno Mendes frappe, Ethan Mbappé répond

Le tournant ? La 57e minute. Luis Enrique bouleverse tout : Nuno Mendes et Achraf Hakimi entrent, et Lille recule. Neuf minutes plus tard, le latéral gauche portugais déclenche une frappe sur coup franc aussi soudaine que limpide qui va finir sa course dans la lucarne de Berke Özer à la 66e minute. A cet instant, le PSG pensait avoir fait le plus dur et pouvait dérouler.

Mais Ethan Mbappé, lancé en cours du jeu, remet tout à zéro. Le joueur formé au PSG, surgit sur un service de Hamza Igamane et expédie une frappe dans la lucarne de Lucas Chevalier. De quoi faire exploser le Pierre-Mauroy sous les yeux de son père Wilfried Mbappé, qui sourit, et de son frère aîné Kylian qui applaudit. Lille s’en sort donc avec le point du nul (1-1). Malgré ce résultat, le Paris Saint-Germain conserve son trône avant la trêve, mais s’en sort au forceps. Lille, lui, reste 7e.