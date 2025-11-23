OM : Un phénomène de 18 ans affole Marseille !

L’OM tient peut-être sa nouvelle pépite et devra en prendre davantage soin. À seulement 18 ans, Robinio Vaz bouleverse déjà l’équilibre offensif du club phocéen, au point de susciter un véritable engouement interne.

OM : Robinio Vaz, un talent précoce qui bouscule tout

Arrivé en provenance de Sochaux pour rejoindre la réserve marseillaise, Robinio Vaz a rapidement dépassé les attentes. Roberto De Zerbi, séduit par son audace, l’a installé progressivement dans la rotation, en lui offrant des minutes en Ligue 1… et même en Ligue des champions. Pas mal pour un gamin qui était encore dans l’ombre il y a quelques mois.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant s’est imposé comme l’une des rares satisfactions offensives de l’Olympique de Marseille dans une saison où les certitudes se font rares. Sa vitesse, sa verticalité et sa capacité à avaler les espaces ont déjà marqué les supporters et les défenses adverses.

« Il a des caractéristiques similaires à Ismaïla Sarr »

Raphaël Scherrer, son recruteur à Sochaux, a levé le voile sur ce diamant brut. « Je trouve qu’il a des caractéristiques similaires à Ismaïla Sarr. Quand Ismaïla Sarr a démarré à Metz, c’était un joueur qui prenait les espaces, capable de jouer dos au but, un joueur vertical, généreux. Pas toujours fort techniquement, mais qui amenait plein de folie. Après, c’est un joueur qui est décalé sur le côté et je pense que Robi a un peu ce profil-là d’avaleur d’espace, mais qui restera un joueur d’axe », s’enflamme-t-il dans le podcast After Marseille de RMC.

Une comparaison lourde, mais pas volée tant le jeune homme éclabousse les matchs de son énergie. Confronté à un effectif parfois limité, De Zerbi n’a pas hésité : Vaz a été convoqué à presque toutes les rencontres de Ligue 1, absent seulement contre le Paris FC. Titularisé à deux reprises, il s’est offert un doublé retentissant contre Angers et culmine déjà à 4 buts. À Marseille, on ne parle plus que de lui. À 18 ans, Robinio Vaz incarne cette étincelle que le Vélodrome réclame.

