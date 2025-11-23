Mercato PSG : Upamecano, grosse nouvelle annonce sur sa signature

Le feuilleton Dayot Upamecano continue d’agiter les couloirs du PSG à l’approche du mercato d’hiver. Courtisé depuis plusieurs mois, le défenseur français semblait devenir une cible prioritaire pour renforcer l’axe parisien. Mais depuis Munich, une annonce ferme et définitive pourrait rebattre totalement les cartes.

Mercato PSG : Upamecano reste calme… mais ne ferme aucune porte

Interrogé ces derniers jours, Dayot Upamecano a affiché un discours mesuré, presque diplomatique, sans oublier d’envoyer un clin d’œil respectueux au PSG. « Le Paris Saint-Germain, c’est un très très grand club, avec un super coach et de magnifiques joueurs. Mais pour l’instant, je n’ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l’Équipe de France », déclarait-il en conférence de presse.

Le tricolore, loin du tumulte médiatique, rappelle qu’il reste focalisé sur ses objectifs immédiats : « Cela ne me dérange pas d’être en fin de contrat. J’ai des objectifs avec l’Équipe de France et le Bayern, donc je ne pense pas à autre chose ». Une manière élégante de dire : rien n’est exclu, mais rien n’est décidé. Jusqu’ici, Paris pouvait encore rêver.

Le Bayern ferme la porte : une prolongation “en bonne voie”

Mais ce vendredi, Christoph Freund, directeur sportif du Bayern, a ramené tout le monde à la réalité. Avec une franchise redoutable, il a balayé la rumeur parisienne d’un revers de main : « Nous avons entendu parler de la rumeur PSG pour Dayot Upamecano. Cela ne nous inquiète pas, car nous sommes en bonne voie pour prolonger Dayot Upamecano », confiait-il. En clair : Munich tient à son défenseur, et le Bayern n’a pas l’intention de le laisser filer.

Freund enfonce même le clou : « Nous avons notre plan. Nous savons quels contrats expirent au Bayern. Le mercato hivernal arrive, mais cela ne nous inquiète pas ». Alors que le PSG imaginait profiter de la situation contractuelle de Dayot Upamecano, le Bayern prépare une prolongation express. Une “dernière minute” qui pourrait bien sceller l’un des dossiers chauds du mercato avant même qu’il ne débute réellement.

