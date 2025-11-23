ASSE – Nancy : La réaction très agacée de Horneland malgré la victoire

L’ASSE enchaîne, mais Eirik Horneland ne s’en contente guère. Malgré un succès précieux face à Nancy (2-1), l’entraîneur stéphanois a laissé transparaître une profonde irritation au moment d’analyser la prestation de son équipe.

ASSE – Nancy : Une victoire capitale… mais un contenu qui fâche

Devant un Geoffroy-Guichard bouillant, les Verts ont assuré une deuxième victoire consécutive et grimpé à la deuxième place du classement. Sur le papier, la soirée était parfaite. Mais pour Horneland, l’emballage ne suffit plus. « C’est une victoire importante, dans un match qui l’était tout autant. Nous avions besoin de ces points-là, mais nous avions aussi besoin de montrer une vraie performance », a-t-il lancé au micro de beIN SPORTS.

Le Norvégien a surtout pointé la baisse de régime après le break stéphanois. « En deuxième mi-temps, nous n’avons pas été au niveau requis. Menant 2-0, il fallait tuer le match, aller chercher le troisième puis le quatrième but, au lieu de laisser l’adversaire revenir », a-t-il regretté, en évoquant un scénario générateur de « stress».

Une équipe de Saint-Etienne trop irrégulière pour viser plus haut

Le technicien n’a pas aimé l’attitude de ses joueurs, coupables selon lui d’un manque criant de rigueur. « Par moments, nous avons manqué de vitesse et perdu la structure de notre milieu. Nous nous sommes trop écartés, trop installés dans la largeur», a-t-il expliqué, estimant que son équipe devait « rester plus proche», trouver « le joueur libre» et attaquer davantage « la profondeur».

Le constat est sans équivoque : « Nous n’avons pas encore la régularité nécessaire, que ce soit dans le jeu ou dans l’attitude», a-t-il martelé. Horneland veut un groupe plus constant, plus discipliné, plus ambitieux. « Quand nous jouons vers l’avant, on voit bien que nous savons faire. Mais dès que nous menons 2–0, on montre un visage complètement différent», regrette-t-il.

Horneland, lucide… et très agacé

La conclusion du coach ne laisse aucune place au doute. « Oui, je suis agacé. Très agacé même. Le résultat compte, évidemment, mais la manière aussi. Cette équipe devrait beaucoup mieux jouer que ce qu’elle a montré aujourd’hui. Nous devons être plus réguliers dans nos prestations, plus sérieux dans notre manière d’aborder les matches, créer davantage d’occasions et en concéder beaucoup moins. Il y a beaucoup de travail. Le résultat me va ; le reste, beaucoup moins », a-t-il lâché, visiblement frustré.

