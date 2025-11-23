Mercato : 90M€ ! Le PSG prêt à choquer la Ligue 1 cet hiver

Déterminé à poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents français, le PSG pourrait frapper fort en Ligue 1 lors du prochain mercato hivernal. Explications.

Mercato PSG : Luis Campos prépare deux coups d’éclat en Ligue 1

Six mois après l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros, le Paris Saint-Germain se prépare à attaquer de nouveau le marché local. Désireux de poursuivre le renforcement de son effectif avec de jeunes talents français, le club de la capitale serait intéressé par deux cracks de Ligue 1. Phénomène de précocité, Tylel Tati est titulaire au sein de la défense centrale du FC Nantes depuis le début de la saison, à seulement 17 ans.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Tylel Tati dit oui à un transfert au PSG

Forcément, le potentiel du protégé de Luis Castro a déjà alerté plusieurs grands clubs européens. D’après Foot Mercato, le PSG, la Juventus Turin, le Bayern Munich et l’AC Milan sont les plus insistants dans la course pour la signature de Tylel Tati. Mais PSG Inside Actus annonce ces dernières heures que le jeune défenseur nantais aurait déjà fait son choix et accorderait sa priorité au Champion de France en titre.

À voir

Mercato PSG : Upamecano, grosse nouvelle annonce sur sa signature

Le natif de Champigny-sur-Marne souhaiterait même changer d’air dès cet hiver pour rejoindre le club phare de sa région d’origine. Toujours selon la même source, Tati aurait également demandé à son agent d’ouvrir les négociations avec le président du FC Nantes, Waldemar Kita, afin de trouver un accord avec Luis Campos, conseiller sportif du PSG.

« Tylel Tati, pépite du Val-de-Marne et joueur du FC Nantes, a demandé à son agent d’ouvrir la porte à une discussion avec Waldemar Kita pour trouver un accord avec Paris. Le PSG voit en lui un futur international… mais avec Kita, rien ne sera simple », assure le média spécialisé.

Pas forcément vendeur à cette période, le patron des Canaris se monterait très gourmand et réclamerait au moins 50 millions d’euros pour laisser filer son joyau français, soit le même montant déboursé par Nasser Al-Khelaïfi pour recruter Désiré Doué à l’été 2024. Mais ce n’est pas tout.

Après Tylel Tati, le PSG prêt à tout pour Ayyoub Bouaddi

Six mois après l’épisode Lucas Chevalier, les dirigeants du PSG et leurs homologues du LOSC pourraient retourner à la table de négociations pour parler d’un nouveau transfert. Pressenti sur le départ, le milieu de terrain lillois, Ayyoub Bouaddi, intéresse fortement le Paris SG.

« Le nouveau Thiago Motta », comme le décrit son coéquipier Thomas Meunier, lui-même ancien joueur parisien, pourrait débarquer au Campus PSG cet hiver. Cependant, il faudra sortir le chéquier puisqu’Olivier Létang ne compte pas brader son joueur.

À voir

OM : Les mots forts de Balerdi sur le recrutement marseillais

Lisez aussi : MERCATO : Ayyoub Bouaddi au PSG pour 40M€ cet hiver ?

Auteur d’une nouvelle bonne saison avec les Dogues, l’enfant de Senlis est également associé à Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Bayern Munich et la Juventus Turin. Le président de Lille LOSC n’entend donc pas négocier à moins de 40 millions d’euros, à en croire CaughtOffside. Au total, le PSG devra investir au moins 90 millions d’euros pour s’offrir les services de Tylel Tati et Ayyoub Bouaddi.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Upamecano, grosse nouvelle annonce sur sa signature

PSG : Le coup de génie de Luis Enrique qui fait trembler l’Europe

À voir

ASSE : Tardieu lâche une mise en garde forte après Nancy

PSG : Enrique prêt à claquer la porte ? Son successeur connu