OM : Les mots forts de Balerdi sur le recrutement marseillais

L’OM retrouve des couleurs et Leonardo Balerdi ne s’en cache pas : le renouveau marseillais doit beaucoup à un mercato parfaitement maîtrisé. À l’issue du large succès 5-1 à Nice, le capitaine olympien a livré des propos forts qui résonnent comme une véritable validation du projet De Zerbi.

Un mercato qui change tout à l’OM

À Marseille, l’automne avait commencé dans la grisaille sportive. Mais depuis trois journées, l’OM marche à nouveau la tête haute et le 1-5 infligé à Nice a confirmé l’élan retrouvé. Pour Leonardo Balerdi, cette dynamique n’est pas un hasard : elle porte clairement la marque du recrutement estival. Le défenseur argentin n’a pas hésité à souligner l’impact des nouveaux venus.

« Je pense que tous les défenseurs arrivés sont en train de monter le niveau de notre équipe, toute l’équipe a besoin de ça, c’est l’essentiel », a-t-il confié au micro de Ligue 1+. Une déclaration qui sonne comme un hommage à la cellule de recrutement et au travail stratégique mené en coulisses. Avec des profils enfin complémentaires, l’OM semble avoir trouvé l’équilibre qui lui manquait tant.

Balerdi, un leader qui rassure et galvanise

Capitaine affirmé et porte-voix d’un vestiaire en pleine transformation, Balerdi a aussi tenu à saluer l’état d’esprit collectif retrouvé, particulièrement visible sur la pelouse niçoise. « On savait que ça serait un match difficile, on peut toujours faire mieux mais je pense qu’on a profité des erreurs adverses en seconde période pour gagner avec nos attaquants efficaces », a-t-il analysé.

Au-delà de la rencontre, son message se voulait aussi destiné à tout un peuple : « On était avec les supporters hier et on sent toujours leur soutien et même s’ils n’étaient pas là ce soir, on sent toujours leur soutien ». Une phrase simple mais lourde de sens, rappelant combien le lien OM–supporters reste moteur, même loin du Vélodrome.

