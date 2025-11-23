Stade Rennais : Habib Beye lâche un message fort après Monaco

Le Stade Rennais de Habib Beye a retrouvé son souffle… et ses ambitions. En corrigeant l’AS Monaco 4-1 devant un Roazhon Park incandescent, les Rouge-et-Noir ont signé une troisième victoire consécutive qui change tout. Le technicien sénégalais, lui, ne se cache plus : il veut une fin d’année « pleine de victoires ».

Stade Rennais : Le SRFC en pleine ascension, confirme face à l’AS Monaco

Le Roazhon Park avait des airs de grande soirée, et les Bretons n’ont pas manqué leur rendez-vous. Avec un succès éclatant 4–1, le Stade Rennais a confirmé que sa mue est désormais bien entamée. Habib Beye a salué une performance complète, teintée de maîtrise et d’une maturité croissante : « C’est une très belle soirée. J’ai une pensée pour les supporters parce que j’ai trouvé que c’était une grosse ambiance dès l’arrivée du bus… Ce score, cette fête, cette troisième victoire, c’est une belle émotion. »

Face à une équipe monégasque tactiquement ambitieuse, le coach rennais a reconnu avoir craint certains ajustements adverses : « On a eu de la crainte par rapport à ce qu’ils nous ont proposé tactiquement… Ils nous ont gênés sur certaines récupérations, mais on a aussi bien défendu puis marqué sur une très belle action avec la personnalité d’Abdelhamid », a réagi Habib Beye.

Une ambition assumée par Habib Beye

Si Rennes a retrouvé le sourire, Habib Beye n’entend pas se satisfaire d’un simple rebond. L’ancien défenseur vise une fin d’année pleine d’énergie, de constance… et de résultats. « Nous voulions continuer à être concentrés et avoir plus de personnalité collectivement avec le ballon. Nous avons été entendus », a-t-il lâché. Le technicien a aussi salué la maîtrise affichée, notamment grâce à un Valentin Rongier précieux à la construction. Il souligne également les progrès accomplis dans la gestion des retours de vestiaire.

« Nous sommes très bien entrés dans la seconde mi-temps, avec un nouveau protocole sur les retours depuis quatre matchs », s’est-il réjoui. Et Beye conclut sans détour, dans un message fort adressé à ses joueurs comme à la Ligue 1 : « Nous avons mis quatre buts contre Strasbourg et Monaco, ça montre qu’il y a beaucoup de qualité. Ce sera difficile à Metz, mais il faut finir cette année avec beaucoup de victoires ». Le ton est donné : Rennes veut finir 2025 en trombe.

