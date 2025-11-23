ASSE : Tardieu lâche une mise en garde forte après Nancy

Florian Tardieu et l’ASSE ont su arracher une victoire précieuse face à Nancy (2-1), mais pas de quoi rassurer totalement le vestiaire. Au micro de beIN Sports, le milieu de terrain, buteur du soir, a livré un avertissement clair : Saint-Etienne doit apprendre à tuer ses matchs.

ASSE – Nancy : Un succès important, mais une inquiétude persistante

Geoffroy-Guichard a vibré ce samedi pour une affiche tendue, parfois nerveuse, où les Stéphanois ont alterné maîtrise et fébrilité. Après une première période largement dominée, les Verts ont laissé filer trop d’occasions pour se mettre à l’abri. Un constat que Tardieu n’a pas cherché à masquer : « Après la première mi-temps, on doit se mettre à l’abri. J’ai deux occasions, je dois faire mieux. On doit tuer le match, sinon on se fait peur. »

Et la peur, Saint-Étienne l’a effectivement ressentie lorsque Nancy est revenu dans la partie, en profitant d’un temps faible stéphanois. De quoi agacer Florian Tardieu, qui enfonce le clou : « On le sait : le troisième but, c’est souvent celui qui fait basculer. On ne le met pas, ils reviennent au score, et forcément on doute un peu. »

Tardieu sonne l’alarme malgré la deuxième place retrouvée

Si la victoire replace l’ASSE à la 2ᵉ place, elle ne doit pas masquer les lacunes aperçues. Le bloc stéphanois s’est parfois fait secouer par l’impact physique nancéien, notamment sur coups de pied arrêtés. Une situation que Tardieu juge trop récurrente : « On n’est jamais à l’abri d’un ballon long ou d’un coup de pied arrêté en fin de match. En face, il y a des joueurs au gabarit imposant. »

L’ancien Troyen appelle clairement à davantage de rigueur offensive. « On doit apprendre à tuer les rencontres, comme contre Rodez ou Troyes, en mettant le troisième puis le quatrième. Aujourd’hui, j’ai l’occasion de mettre le deuxième, je dois être plus tueur dans la surface », a-t-il dit. Un message clair : l’ASSE est ambitieuse, mais encore perfectible. Et si les trois points suffisent au classement, la manière, elle, devra vite monter d’un cran pour espérer viser plus haut.

