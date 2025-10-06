OM : Cet ambitieux projet marseillais est validé !

L’OM a enfin trouvé son rythme de croisière et semble désormais faire l’unanimité. Entre mercato XXL et montée en puissance spectaculaire, la machine olympienne est bel et bien lancée, prête à concurrencer le PSG pour le titre en Ligue 1.

OM : Un mercato enfin cohérent… et totalement validé

Après un mois d’août poussif, la faute à un effectif incomplet, l’OM a frappé fort sur la fin du mercato. Résultat : un groupe étoffé, équilibré et bourré de talent à toutes les lignes. Même les plus sceptiques ont changé de ton. Sur les ondes de RMC, Stephen Brun s’enflamme devant la nouvelle version marseillaise qui fait des étincelles depuis quelques semaines.

« Pour l’instant De Zerbi fait mieux, mais avec mieux. Car l’équipe actuelle est beaucoup plus forte que celle de la saison dernière, avec les quelques coups sur la fin du mercato. C’est une équipe dangereuse qui peut faire la course avec le PSG », a-t-il déclaré. Un compliment rare… et lourd de sens.

De Zerbi a toutes les cartes en main

Depuis que l’effectif est au complet, les victoires s’enchaînent comme les sardines au Vélodrome. Marseille joue juste, Marseille joue fort, et surtout ensemble. Les automatismes se créent, les cadres répondent présents, et les recrues s’intègrent parfaitement. Désormais, le club phocéen ne se contente plus de bien figurer en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille rêve plus grand. Sa démonstration face à l’Ajax Amsterdam en Coupe d’Europe l’a prouvé : ce groupe n’a plus peur de personne. Et quand l’Orange Vélodrome rugit, même les géants vacillent… Le message est clair : Marseille n’est plus une promesse, mais une menace. Et si cette fois, le train marseillais ne déraillait pas ?