Combien gagne Kylian Mbappé par minute en 2025 ? Salaire-Primes-Sponsors

Un des sportifs les mieux payés au monde, voici combien gagne Kylian Mbappé par minute en 2025 en prenant en compte le salaire, les primes et ses sponsors.

Tout savoir des revenus de Kylian par saison

Les choix de Kylian Mbappé, que certains croient basés sur le financier, ne se vérifient pas vraiment à l’aube des chiffres. Le buteur madrilène, qui percevait un salaire de 72 millions d’euros par saison au PSG, gagne aujourd’hui 31,25 millions d’euros/an au Real Madrid, selon Capology. Si son salaire reste très important dans le milieu du foot européen, où il est de très loin le joueur le mieux payé du moment, il perd quand même 56 % de ce qu’il percevait au Paris Saint-Germain.

Là où les revenus de Kylian Mbappé s’équilibrent un peu, c’est lorsqu’on prend en compte sa prime à la signature au Real Madrid. Puisqu’il a rejoint le club espagnol libre de tout contrat, celui-ci n’a versé aucune indemnité de transfert au PSG. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a préféré verser ce qui aurait pu être l’indemnité de transfert directement à l’attaquant français. Il a donc perçu 125 millions d’euros de prime à la signature de son contrat.

La prime à la signature de Kylian Mbappé pulvérise des records

Le versement de la prime de 125 millions d’euros de Kylian Mbappé lui sera versé sur 5 saisons, d’après The Guardian, ce qui le contraint à aller au bout de son contrat courant, jusqu’en juin 2029. S’il venait à quitter le Real avant cette date, il perdrait une partie de cette prime estimée à 25 millions d’euros par an, bien entendu hors salaire, estimé à 31,25 millions d’euros par saison.

Selon Forbes, après ce montant annuel estimé à 56,25 millions d’euros, le Bondynois perçoit aussi beaucoup d’argent pour ses contrats de sponsoring. Le montant versé par les sponsors à Kylian Mbappé serait de 33,75 millions de dollars l’année, soit 31,39 millions d’euros. Le total de ses gains s’élève donc à 87,64 millions d’euros/an.

Pour trouver combien gagne Kylian Mbappé par minute en 2025, en prenant en compte son salaire, ses primes et ses contrats de sponsoring, on a trouvé le nombre de minutes dans une journée, soit 1 440 minutes, qu’on multiplie par le nombre de jours dans l’année, soit 365 jours. Et là, on trouve 525 600 minutes. Les 87,64 millions d’euros de revenus totaux de Mbappé, cours du dollar pris en compte, divisés par le nombre de minutes, donnent 166,78 € de salaire par minute pour Kylian Mbappé.

Combien gagne Kylian Mbappé par heure ?

Pour trouver le salaire de Kylian Mbappé par heure, on a multiplié 166,78 par 60, ce qui fait la coquette somme de 10 006,8 euros.

Combien gagne Kylian Mbappé par jour ?

Pour trouver le salaire de Mbappé à la journée, on a tout juste multiplié son salaire horaire par 24 h, soit 240 163,2 euros.

Combien touche Mbappé par semaine ?

Pour le salaire de Kylian par semaine, le montant journalier est tout juste multiplié là aussi par les 7 jours de la semaine, soit 1 681 142,4 euros.

Combien gagne Kylian Mbappé par mois ?

Kylian Mbappé percevant 87,64 millions d’euros/an, ce montant divisé par les 12 mois de l’année donne un salaire mensuel de 7,3 millions d’euros.

Avec ce montant, Mbappé a largement de quoi se consoler d’être passé à côté d’une Ligue des champions glanée par le Paris Saint-Germain, son ancien club. Et avec le Real Madrid qui a très souvent remporté ce trophée européen, il pourrait, avec un peu de temps et de travail, célébrer un jour le titre. Pour le moment, ce sont les chèques qu’il soulève le mieux sous le maillot madrilène.