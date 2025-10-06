Stade Rennais : Habib Beye lâché par son vestiaire ?

Le Stade Rennais, dirigé par Habib Beye, traverse une zone de turbulences. Entre résultats décevants et confiance vacillante, la méthode du technicien sénégalais commence à faire débat jusque dans son propre vestiaire.

Stade Rennais : Une dynamique inquiétante en Ligue 1

Le nul arraché au Havre (2-2), après avoir encore mené au score, laisse un goût amer. Le Stade Rennais n’avance plus : un seul succès sur les six derniers matchs, dix points pris en sept journées, et une forme de paralysie collective quand il s’agit de conclure une rencontre. Les Bretons ont beau ne plus perdre, ils ne gagnent plus non plus.

Habib Beye, lui-même, ne masque plus son agacement. « Énervé ? Je ne sais même pas. C’est juste difficile à accepter », lâchait-il face à la presse, les traits tirés. Avant de reconnaître : « C’est insuffisant. (…) Les matches nuls ne font pas avancer. » Le constat est brutal, mais lucide. Le coach s’inquiète aussi d’un manque de maturité dans les moments clés : « Peut-être qu’on doit grandir aussi dans ces moments-là », estime-t-il.

Fracture interne ou simple tension passagère avec Habib Beye ?

Si le vestiaire ne se retourne pas encore ouvertement contre son entraîneur, les premiers signes de lassitude apparaissent. À la Piverdière, le discours de Beye ne semble plus produire le même effet. Certains cadres s’interrogent sur la gestion du groupe, quand d’autres pointent le manque de variété tactique.

Le club s’interroge désormais sur la marche à suivre. Faut-il enclencher un électrochoc avant que la situation ne se détériore ? Ou au contraire maintenir le cap pour ne pas précipiter une crise naissante ? Une chose est sûre : le prochain match pourrait valoir bien plus que trois points. Habib Beye joue déjà une partie de son crédit. Et à Rennes, l’automne pourrait être plus froid que prévu.