LOSC – PSG : Le clan Mbappé explose devant le but d’Ethan

Lors du match LOSC – PSG, Ethan Mbappé n’a eu besoin que de quelques minutes pour écrire son propre chapitre de la saga familiale. Entré en fin de match, le jeune Lillois a offert l’égalisation aux Dogues sous les yeux d’un clan Mbappé en fusion, Kylian en tête.

Le destin adore les coïncidences. À peine entré sur la pelouse de Pierre-Mauroy, alors que le LOSC était déjà mené, Ethan Mbappé a dégainé une frappe croisée imparable pour crucifier… son ancien club. Un doux parfum de revanche, sous les regards médusés puis enflammés du public lillois. En tribune, difficile de rater la réaction du grand frère Kylian, encore en civière émotionnelle après sa blessure la veille avec le Real Madrid.

Sourire éclatant, cri libérateur, bras en l’air : la célébration du numéro 7 madrilène valait presque autant que le but lui-même. À ses côtés, Wilfried, le père des deux jeunes frères, savourait. Le clan Mbappé était en mission communion.

Ethan, nouveau spécialiste des fins de match ?

Ce but n’est pas un accident. Deuxième réalisation en Ligue 1 cette saison pour Ethan, déjà buteur contre Toulouse dans les dernières secondes. Un supersub est en train de naître, à Lille. Et avec le style maison : célébration bras croisés, signature familiale validée. Ses anciens partenaires parisiens ne lui en ont pas tenu rigueur après la rencontre.

Certains sont même venus le féliciter, conscients d’avoir assisté à une passation symbolique : l’un marque depuis les tribunes, l’autre depuis la pelouse. Les Mbappé ont encore frappé. Et cette fois, la lumière n’était pas braquée sur Kylian. Elle s’est posée, naturellement, sur Ethan.