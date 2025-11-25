OM-Newcastle : Aubameyang libère Marseille dans un match fou

L’OM avait besoin d’un miracle pour rester en vie en Ligue des champions. Il est venu d’un homme de 36 ans, pied droit aiguisé, flair intact : Pierre-Emerick Aubameyang, providentiel, incandescent. Auteur d’un doublé retentissant, le Gabonais a offert un succès renversant 2-1 aux Phocéens.

OM-Newcastle : Marseille sonné, mais debout

Le Vélodrome avait failli se glacer dès l’entame. Dès la 6e minute, un alignement hasardeux de Weah offrait à Tonali un boulevard pour servir Barnes, clinique devant Rulli (0-1). Newcastle menait, l’OM toussait, mais ne renonçait pas. Petit à petit, les hommes de De Zerbi reprenaient le fil du match, Greenwood en dribbleur insolent, Vermeeren en métronome infatigable.

Les occasions s’accumulaient : Aubameyang butait deux fois sur Pope, Bakola récoltait un jaune pour simulation, puis le Gabonais manquait encore une balle d’égalisation. Les Marseillais jouaient, poussaient, tentaient… mais sans succès. Et sans un Rulli impérial devant Gordon, l’Olympique de Marseille aurait regagné les vestiaires à genoux.

Aubameyang, l’étincelle devenue flamme

Le Vélodrome n’aura attendu que quelques secondes après la reprise. Sur une ouverture inspirée de Bakola, Aubameyang profitait d’une sortie lunaire de Pope pour égaliser (1-1, 46e). Cinq minutes plus tard, Weah débordait et centrait fort : le Gabonais surgissait et offrait l’avantage à Marseille d’un geste chirurgical (2-1, 50e).

Derrière, Marseille maîtrisait. Pressing haut, transitions rapides, un Höjbjerg de fer, un Paixao infatigable dans les replis… Le plan fonctionnait. Newcastle, méconnaissable loin de St James’ Park, n’arrivait plus à respirer. Il fallait encore un Rulli décisif sur une lourde frappe de Willock, mais les Phocéens tenaient.

Dans les dernières minutes, la fébrilité réapparaissait, quelques ballons rendus trop vite, mais l’essentiel était préservé. L’OM s’offre un succès précieux, le deuxième en cinq journées, et peut encore rêver avant un déplacement déjà brûlant à l’Union Saint-Gilloise.

