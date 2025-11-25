PSG-Tottenham : Les compos ! Luis Enrique fait un choix fort

À la veille du choc de la cinquième journée de Ligue des Champions entre le PSG et Tottenham, la presse s’est intéressée à la composition probable de Luis Enrique et son homologue Thomas Frank, coach des Spurs.

PSG-Tottenham : Luis Enrique préfère Mayulu à Lee

Mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit Tottenham au Parc des Princes, avec l’objectif clair de renouer avec la victoire en Ligue des Champions, trois semaines après la défaite face au Bayern Munich (1-2) dans la même enceinte. Trois mois après leur rencontre à la Coupe du Monde des Clubs, les Rouge et Bleu reçoivent les Spurs au Parc des Princes, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la coupe aux grandes oreilles.

Jusqu’ici, les deux formations ont obtenu de bons résultats sur la scène européenne, mais cette affiche aura un air de revanche pour le club anglais, où évoluent depuis l’été passé Randal Kolo Muani et Xavi Simons, deux anciens pensionnaires du PSG. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Désiré Doué et Achraf Hakimi, blessés. De retour dans le groupe après plusieurs semaines à l’infirmerie, Ousmane Dembélé devrait débuter sur le banc des remplaçants face aux hommes de Thomas Frank.

Ouvrant ainsi la voie à Kang-In Lee et Senny Mayulu pour le poste de faux 9 dans la composition de Luis Enrique. Et selon les informations du journal Le Parisien, la balance pencherait pour le second nommé. Ainsi, c’est le jeune Mayulu qui devrait accompagner Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia dans le secteur offensif des Rouge et Bleu.

Le milieu de terrain du PSG devrait même retrouver son trio de choc Vitinha – Fabian Ruiz – Joao Neves mercredi soir. En défense, Warren Zaïre-Emery va remplacer Achraf Hakimi dans le couloir droit aux côtés de Nuno Mendes (à gauche) et le duo Marquinhos – Willian Pacho, dans l’axe. Lucas Chevalier va enchaîner dans les cages.

Compo probable du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre-Emery

Milieux : Ruiz, Vitinha, Neves

Attaquants : Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.

Équipe possible de Tottenham

Gardien : Vicario

Défenseurs : Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie

Milieux : Bentancur, Sarr – Kudus, Xavi Simons, Odobert

Attaquants : Kolo Muani / Richarlison.