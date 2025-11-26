OM-Newcastle : De Zerbi crée la surprise et l’assume

L’OM jouait gros en Ligue des Champions mardi soir, et Roberto De Zerbi a choisi… l’audace. Privé de plusieurs cadres, l’Italien a décidé de faire confiance à un gamin de 17 ans pour affronter Newcastle. Et il l’assume pleinement.

OM-Newcastle : Bakola, la surprise de De Zerbi… mais pas un pari hasardeux

L’OM arrive décimé : Aguerd, Medina, Murillo, Gouiri, Traoré… tous absents. Dans ce casse-tête, De Zerbi opte pour un 4-3-3 réinventé. Balerdi–Pavard verrouillent l’axe, Weah et Emerson prennent les ailes, tandis que Hojbjerg et Vermeeren encadrent une nouveauté majuscule : la titularisation de Darryl Bakola, 17 ans, première apparition dans le grand bain européen.

Lire aussi : OM : Alerte pour De Zerbi, Newcastle sort son arme fatale !

La surprise est d’autant plus forte que la veille, Angel Gomes tenait la conférence de presse d’avant-match. Mais De Zerbi ne tremble pas. « Parce que c’est un joueur fort. Je m’attends à ce qu’il joue comme quand il était petit et qu’il jouait dans le parc à côté de sa maison », a-t-il expliqué au micro de Canal+, sourire assumé et conviction intacte.

Une prise de risque calculée pour relancer Marseille

Devant, Aubameyang est accompagné de Greenwood et Paixão, trio chargé d’étouffer la défense anglaise. Mais c’est bien Bakola qui cristallise l’attention. De Zerbi veut injecter de la fraîcheur, du culot, presque de l’innocence dans un match où l’OM a tant besoin d’inspiration. À 17 ans, le gamin entre dans l’arène. Et son entraîneur, lui, assume chaque gramme de ce choix audacieux.

Lire aussi sur l’OM :

Vente OM : Les Saoudiens sont là, La Provence se tord de rire !

À voir

OM-Newcastle : Aubameyang libère Marseille dans un match fou

Mercato OM : Balerdi sort une vérité sur sa prolongation

OM-Newcastle : Gros changement dans la compo de De Zerbi