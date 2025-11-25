PSG : Annonce officielle dans le litige avec Mbappé !

Le feuilleton judiciaire entre le PSG et Kylian Mbappé connaît un nouveau rebondissement. Après des mois d’échanges aiguisés et de procédures croisées, la date de la prochaine étape vient d’être fixée, et elle s’annonce cruciale pour les deux camps.

Litige – PSG : Une audience décisive fixée au 23 février 2026

Le PSG a enfin obtenu ce qu’il réclamait : une audience d’orientation devant le tribunal judiciaire de Paris. Celle-ci se tiendra le 23 février 2026, selon l’AFP, ce qui ouvre un nouveau chapitre dans un bras de fer où sport et droit s’entremêlent dans une tension rarement vue en Ligue 1. Cette procédure vise à contester une décision de la LFP, qui, saisie dès septembre 2024, avait ordonné au club de verser 55 millions d’euros à son ancien joueur au titre de salaires et primes impayés.

Lire aussi : Justice : Fin imminente du feuilleton PSG – Kylian Mbappé !

À voir

Vente OM : Les Saoudiens sont là, La Provence se tord de rire !

Cette décision avait ensuite été confirmée par la commission d’appel mixte paritaire, sans pour autant convaincre le Paris Saint-Germain, déterminé à faire invalider ce verdict. Pour Paris, cette audience est une tentative d’inverser une dynamique qui, jusqu’ici, lui échappe.

Une affaire tentaculaire aux multiples ramifications

Ce dossier n’est qu’un pan d’un conflit bien plus vaste. La semaine précédente déjà, une autre instance (le conseil des prud’hommes) examinait les demandes colossales des deux parties : 263 millions d’euros réclamés par Mbappé, 440 millions exigés en retour par le Paris SG. Une décision est attendue le 16 décembre, et pourrait influencer la suite des débats.

Côté commissions, la situation est devenue un véritable labyrinthe administratif. La LFP puis la FFF s’étaient déclarées incompétentes pour trancher en raison de l’action initiée par le champion en titre de France, laissant l’affaire en suspens pendant plusieurs mois. L’audience d’orientation, initialement prévue en mai, avait même été repoussée sine die avant de trouver enfin une date.

Un feuilleton loin d’être terminé

À cela s’ajoute un volet pénal toujours ouvert : une instruction pour harcèlement moral, maintenue malgré le retrait de la plainte de Mbappé en juillet. Une affaire tentaculaire, où chaque étape semble en appeler une autre, comme un match qui refuse obstinément de se terminer. Le PSG, fidèle à sa ligne de conduite, n’a souhaité faire aucun commentaire.

Lire aussi sur le PSG :

PSG-Tottenham : Les compos ! Luis Enrique fait un choix fort

PSG : Khvicha Kvaratskhelia prévient carrément Tottenham !

À voir

Bombe au Real Madrid : Départ imminent pour Xabi Alonso !

PSG : Ousmane Dembélé présent face à Tottenham ? Le verdict