Vente OM : Les Saoudiens sont là, La Provence se tord de rire !

Frank McCourt devrait sans doute esquisser un sourire. Avant le choc Marseille-Newcastle en Ligue des champions, la presse locale a profité de l’occasion pour tacler les partisans de la vente OM.

Les Saoudiens débarquent enfin au Vélodrome, ou est le communiqué ?

Frank McCourt est encore aux commandes de l’Olympique de Marseille. Et le milliardaire américain observe de loin une nouvelle vague de rumeurs autour de la vente OM. Ces spéculations se sont multipliées à l’approche du choc contre Newcastle en Ligue des champions.

Le club anglais a été racheté par le PIF en 2021. Les investissements massifs de l’Arabie saoudite lui ont même permis de passer dans une autre dimension. Des joueurs de qualité ont rejoint les Magpies. Ceux-ci titillent désormais le Big Five de Premier League.

Ils sont actuellement sixièmes en Ligue des Champions. Ce qui confirme les ambitions XXL des nouveaux dirigeants. Leur passage à Marseille ce mardi a alors inspiré La Provence, qui a lancé un message très évocateur : « les Saoudiens sont enfin à Marseille ».

La Provence fracasse les partisans de la vente OM

Ce titre renvoie directement à la fameuse vente OM. Cette théorie persiste depuis plus de cinq ans. Même si Frank McCourt n’a jamais affiché son intention de céder son club à de nouveaux investisseurs. Le quotidien local a lors taclé les instigateurs de la vente OM.

Il surnomme « une poignée de pieds nickelés », convaincus qu’en février 2021 tout était déjà ficelé. Communiqué prêt, pétrodollars sur le point de déferler, et nouvelle ère pour l’Olympique de Marseille. Rien de tout cela n’a jamais vu le jour. McCourt poursuit son projet à l’OM. Il ne compte pas céder son bien dans un futur. Telle est la ligne qu’il défendu depuis des années.

La seule réalité saoudienne dans l’enceinte du Vélodrome sera donc celle des supporters de Newcastle. Ces derniers sont reconnaissants envers leurs propriétaires pour avoir relancé leur club. Tandis que la vente OM reste pour le moment un mirage… un mirage qui fait sourire.

