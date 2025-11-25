Bombe au Real Madrid : Départ imminent pour Xabi Alonso !

À la veille du déplacement en Grèce pour affronter l’Olympiacos en Ligue des Champions, le Real Madrid est secoué par une grosse rumeur concernant son entraîneur Xabi Alonso. Quelques mois seulement après son arrivée, le technicien espagnol pourrait déjà faire ses valises.

Mercato Real Madrid : Xabi Alonso lâché par son vestiaire ?

Arrivé l’été passé comme le Messie après son passage réussi au Bayer Leverkusen, Xabi Alonso serait aujourd’hui tout proche de se faire licencier de son poste d’entraîneur du Real Madrid. Certains médias madrilènes assurent même qu’un mauvais résultat demain soir en Ligue des Champions sur le terrain de l’Olympiakos pourrait être fatal au successeur de Carlo Ancelotti. En interne, l’ambiance serait lourde au sein du staff de l’ancien milieu de terrain de 44 ans.

Lisez aussi : Real-Barça : Coup dur pour Xabi Alonso après le Clasico !

À voir

OL : Fonseca peut-il réussir à hisser Lyon sur le podium ?

« On sent le pessimisme dans l’air. Il y avait beaucoup d’enthousiasme au début de la saison, et cela se retourne peut-être contre nous aujourd’hui. L’immédiateté est rarement atteinte, et dans ce club, le niveau d’attente est brutal », a notamment confié un membre du staff des Merengues au tabloïd The Athletic.

Confronté à des problèmes du vestiaire et à une perte de confiance d’une partie de la direction, Xabi Alonso pourrait prochainement être remercié. Face à cette situation inattendue, l’entourage du tacticien espagnol commencerait déjà à envisager d’autres options.

Xabi Alonso prêt à remplacer Arne Slot à Liverpool

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Xabi Alonso pourrait être contraint de céder sa place à un autre entraîneur. D’après les informations de The Athletic, l’ancien joueur de Liverpool serait en train de sonder le terrain pour se prémunir d’un éventuel licenciement à Madrid.

En cas de rupture de contrat avec Florentino Pérez, il pourrait ainsi rebondir chez les Reds. En difficulté cette saison, le club de la Mersey pourrait décider de se séparer d’Arne Slot si la spirale négative se poursuit. Si ce scénario se produisait, Xabi Alonso serait prêt à revenir à Anfield, où il a brillé en tant que joueur de 2004 à 2009.

À voir

Vente OM : Les Saoudiens sont là, La Provence se tord de rire !

Lisez aussi : Gros coup dur pour Xabi Alonso après le Clasico Real – Barça

« Breaking : Xabi Alonso serait prêt à devenir entraîneur de Liverpool si le club le contactait. Sa position au Real Madrid est actuellement de plus en plus précaire, et des tensions apparaissent parmi certains joueurs du Real Madrid ! », rapporte le média britannique.