OL : Fonseca peut-il réussir à hisser Lyon sur le podium ?

Un technicien Portugais voit Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, réussir sa mission à la tête du club rhodanien, grâce à son expérience acquise sur le banc du LOSC.

OL : Le travail de Fonseca validé par un expert Portugais

Nommé entraîneur de l’OL, fin janvier 2025, à la suite de Pierre Sage, Paulo Fonseca avait réussi à qualifier son équipe en Ligue Europa, en terminant à la 6e place de Ligue 1. Après 13 journées de championnat, les Gones sont 7es au classement, à 7 points du podium. En coupe d’Europe, ils sont également 7es avec 9 points, soit 3 victoires et une défaite. En cas de victoire face au Maccabi Tel Aviv, jeudi, en Israël, l’Olympique Lyonnais serait assuré de passer au tour suivant.

À ce stade de la saison, Luis Dias, technicien portugais chevronné, apprécié positivement le travail de Paulo Fonseca à Lyon. « Lorsqu’on observe ses équipes, on voit des formations très bien organisées avec un système défensif et offensif. Il demande beaucoup de concentration à ses joueurs et s’appuie énormément sur l’équilibre. […]. Le classement (7e) aujourd’hui pour moi est très positif », a-t-il confié dans TKYDG.

Luis Dias prédit « une grande fin de saison pour l’OL »

Alors que l’équipe de l’OL est sur une série de 3 nuls et 2 défaites toutes compétitions confondues, l’ancien dirigeant du Sporting CP estime qu’elle va relever la tête et finir la saison en trombe. « Aujourd’hui, son expérience et sa gestion du groupe ne sont pas les mêmes que lorsqu’il est arrivé en France », a-t-il souligné.

Notons que Paulo Fonseca a dirigé Lille OSC deux saisons, de juin 2022 à juin 2024. Grâce à cette expérience dans le Nord, il est mieux armé pour réussir à Lyon selon Luis Dias.« Il connaît très bien le championnat français […]. Je pense qu’à la fin, on peut imaginer une grande saison pour l’OL », annonce le technicien lusitanien.

