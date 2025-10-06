En misant sur la stabilité et la continuité à l’ASSE, Kilmer Sports a fait un pari audacieux : retenir ses éléments clés plutôt que de céder aux sirènes du mercato. Un choix stratégique qui porte déjà ses fruits et redonne des couleurs à l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Davitashvili, le symbole d’un projet cohérent

Le doublé retentissant de Zuriko Davitashvili à Montpellier n’est pas uniquement un exploit individuel. C’est le produit d’une stratégie mûrement réfléchie. En refusant de céder à la tentation d’une revente rapide, Kilmer Sports a conservé un joueur en pleine ascension, et les résultats se voient immédiatement sur le terrain. Deux buts, une prestation majuscule, et un stade de la Mosson réduit au silence.

Mais au-delà de l’éclat individuel, c’est toute la structure offensive de l’ASSE qui se trouve bonifiée. Avec Davitashvili comme fer de lance, Eirik Horneland peut enfin développer une animation offensive basée sur la verticalité et l’instinct. Le Géorgien incarne ce profil rare capable de faire basculer un match d’un geste imprévisible, exactement le genre d’arme que les Verts cherchaient depuis longtemps, en plus de Lucas Stassin.

Horneland : « On s’est battu pour l’avoir »

La victoire montpelliéraine a offert une scène révélatrice. En conférence de presse, Horneland n’a pas caché sa satisfaction : « On s’est battu pour l’avoir avec nous cette saison », a-t-il dit. Une phrase simple, mais qui confirme le choix fort de Kilmer Sports. Elle révèle les coulisses d’un mercato où la direction a choisi la rétention plutôt que le renouvellement à tout-va.

Cette continuité assumée contraste avec les errances des saisons précédentes, où l’instabilité chronique avait miné toute progression. Désormais, les planètes semblent alignées : un entraîneur clairvoyant, un joueur clé responsabilisé et une direction qui soutient sans vaciller. Résultat ? Une attaque métamorphosée et un groupe qui reprend confiance.

Kilmer Sports, architecte silencieux de la renaissance

Il y a des recrutements spectaculaires… et puis il y a les coups de génie invisibles. Celui de Kilmer Sports réside dans la patience, dans la fidélité à une vision long terme. Plutôt que de chercher la révolution, le groupe canadien a consolidé l’essentiel. Et l’essentiel, pour Saint-Étienne, porte un nom : Davitashvili. Si les Verts continuent sur cette voie, ce choix stratégique pourrait bien devenir le tournant majeur de leur saison, voire de leur renaissance.