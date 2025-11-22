Mercato Real Madrid : Coup de tonnerre pour Vinicius Junior

Après plusieurs mois de négociations et de rebondissements, Vinicius Junior serait finalement sur le point de prolonger son contrat avec le Real Madrid. L’affaire serait très bien avancée entre les dirigeants madrilènes et l’attaquant brésilien.

Mercato : Accord proche entre le Real Madrid et Vinicius Junior

Le Real Madrid avance très bien vers une prolongation de Vinicius Junior. D’après les informations du journal AS, les discussions relancées ces derniers jours entre les deux parties ont permis de rapprocher les positions en vue d’une prolongation de la star de 25 ans. Le club espagnol souhaite verrouiller l’avenir de son ailier, considéré comme un élément clé du projet, et un accord serait désormais proche après plusieurs mois d’échanges.

Le journal madrilène explique que cette relance intervient après une mise au point entre l’entraîneur Xabi Alonso et Vinicius Junior, consécutive à une période de tension apparue lors du dernier Clasico. Cette conversation aurait permis d’apaiser la situation et d’aligner toutes les parties en vue d’un nouveau contrat qui devrait courir jusqu’en juin 2030. L’entourage du joueur et la direction madrilène avaient intensifié leurs échanges dès le mois de mai.

Au cours de cette période, les divergences salariales et structurelles se sont rapidement réduites. D’après AS, la prolongation est désormais « totalement bouclée », scellant l’engagement du Brésilien avec la Casa Blanca pour de nombreuses années encore. La volonté du club d’assurer la continuité de son projet offensif transparaît dans la gestion du dossier. Vinicius Junior, devenu l’un des symboles de la nouvelle ère post-Ronaldo, représente un pilier autour duquel Madrid souhaite continuer d’articuler ses ambitions.

Un contrat à la hauteur du statut de Vinicius

Vinicius Junior est actuellement rémunéré autour de 17 millions d’euros nets par an, bonus compris. Il devrait voir sa stature contractuelle évoluer pour refléter son importance sportive et marketing. Si aucun chiffre précis n’a filtré, plusieurs sources évoquent un statut de joueur premium. Cette prolongation vise à protéger l’actif le plus précieux du club sur le plan offensif, à l’heure où la concurrence internationale, Premier League en tête, était prête à s’engouffrer dans la moindre brèche.

La mécanique interne n’a pas été sans heurts. Les choix récents de Xabi Alonso, marqué par plusieurs mises sur le banc, ont alimenté l’idée d’un malaise prolongé. Le technicien s’est souvent montré inflexible, martelant qu’aucun joueur, « pas même, Vinicius », ne bénéficie d’un statut d’intouchable. Ces épisodes n’ont toutefois jamais pesé sur la volonté du joueur de poursuivre à Madrid.

Son entourage a rapidement dissipé toute interprétation dramatique, même dans un contexte d’exigence accrue imposée par le nouvel entraîneur. En interne, la prolongation est ainsi perçue comme une réponse claire. Le club considère le Brésilien comme l’un des leaders du futur projet sportif, malgré les ajustements disciplinaires ou tactiques propres à un vestiaire d’élite.

