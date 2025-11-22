Mercato OM : Transfert à Marseille, Griezmann évoque un rêve

Joueur de l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann est présent dans les rumeurs mercato OM. Le club phocéen pense à le recruter et la situation contractuelle du joueur alimente les spéculations.

Mercato OM : Antoine Griezmann veut vivre un rêve

Dans l’actualité mercato OM, le nom d’Antoine Griezmann revient. Il faut noter qu’après son départ de l’UF Mâcon, son premier club formateur, Antoine Griezmann n’a plus endossé le maillot d’aucun club de football français. De la Real Sociedad, il a signé à l’Atletico de Madrid où il évolue depuis 2014.

Son passage infructueux au FC Barcelone n’a pas arrêté son aventure avec le deuxième club madrilène. Il y est retourné sous la forme d’un prêt avant de se réengager pleinement. Son contrat arrive à sa fin en juin prochain et c’est ce qui a déclenché la rumeur de son transfert à l’Olympique de Marseille, club de son cœur lorsqu’il était plus jeune.

Sauf que cette fin de contrat à venir ne va pas forcément pousser l’attaquant à chercher une expérience professionnelle en Ligue 1. Il a un rêve qui l’éloigne de l’Hexagone, l’Amérique et sa MLS. Antoine Griezmann, pour mettre fin à la rumeur montante de son possible transfert à l’OM, a donné des éléments de réponse clairs.

La MLS, prochain challenge de Griezmann

“Comme je l’ai déjà dit, je me sens bien ici et tout le monde connaît mon rêve de jouer en MLS, mon objectif”, a-t-il confié dans les colonnes de l’As, le quotidien sportif espagnol proche des clubs madrilènes. Cependant, “j’ai encore un contrat, je veux le prolonger et rester un joueur important ici”, a-t-il ajouté.

À l’approche du mercato hivernal et de la recrudescence des rumeurs de transfert, Grizou s’enlève de celle le conduisant à l’OM, actuel deuxième de Ligue 1 qui connaît une véritable montée en puissance ces dernières saisons.

